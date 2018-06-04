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150'den fazla emoji hayatımıza giriyor

ntv.com.tr

5 Haziran'da 157 yeni emoji kullanıma girecek. İşte yarın akıllı telefonlarımızda kullanabileceğimiz yeni emoji'ler...

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    Son dönemde sosyal medyada adeta bir çılgınlığa yol açan emoji'lere yenileri ekleniyor.
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    5 Haziran'da yani yarın 157 yeni emoji kullanıma girecek. Hayvanlardan objelere kadar birçok alana eklenen emojiler, iOS ve Android işletim sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek.
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    İşte yarın akıllı telefonlarımızda kullanabileceğimiz yeni emoji'ler...
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