157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri neler?
ntv.com.tr
Etiyopya Hava Yolları'na ait tipi yolcu uçağı dün 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Kazanın ardından gözler bu modele çevrildi. İşte Boeing 737 MAX'ın özellikleri...
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1Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.
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HİSSELERİ DE ÇAKILDI
Kazanın ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.
İşte Boeing 737 MAX ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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3İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
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4Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
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5Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
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6Kanat açıklığı: 35.9 metre
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7Motorlar: LEAP-1B CFM International
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8Maksimum yolcu kapasitesi: 200
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9Yüksekliği: 12.3 metre
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10Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg