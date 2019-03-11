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157 yolcusuyla düşen Boeing 737 MAX'ın özellikleri neler?

ntv.com.tr

Etiyopya Hava Yolları'na ait tipi yolcu uçağı dün 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Kazanın ardından gözler bu modele çevrildi. İşte Boeing 737 MAX'ın özellikleri...

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    Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının dün 157 kişiyle düşmesinin hemen ardından Çin, aynı model uçakları kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.
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    HİSSELERİ DE ÇAKILDI

    HİSSELERİ DE ÇAKILDI

    Kazanın ardından gözler 2014 yılında üretilen modele çevrildi. Boeing'İn hisseleri kazadan sonra ABD borsasında yaklaşık yüzde 10 düşüş ile güne başladı.

    İşte Boeing 737 MAX ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

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    İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.
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    Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.
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    Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)
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    Kanat açıklığı: 35.9 metre
  • 7

    Motorlar: LEAP-1B CFM International
  • 8

    Maksimum yolcu kapasitesi: 200
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    Yüksekliği: 12.3 metre
  • 10

    Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg
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