161 yıl önce yapay zeka tehlikesini öngören çoban: "Her gün onlara daha fazla güç veriyoruz"

KENDİ KENDİNE HAREKET ETME GÜCÜ

Butler, "Kendi haleflerimizi kendimiz yaratıyoruz. Her gün onlara daha fazla güç veriyoruz ve her türlü yaratıcı düzenekle onlara kendi kendini düzenleme, kendi kendine hareket etme gücü sağlıyoruz ki bu insan ırkı için zeka anlamına geliyor" ifadelerini kullanıyor.