166 milyon yıllık dev keşif: En büyük dinozor ayak izi bulundu!

Birleşik Krallık’ta bir taş ocağında bulunan ve 166 milyon yıl öncesine ait yaklaşık 200 dev dinozor ayak izi keşfedildi.

Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus’un hareketlerini ortaya koyuyor.

En uzun iz yolları 150 metre uzunluğunda, ancak taş ocağının yalnızca bir kısmı kazıldığı için bu izler çok daha ileriye uzanıyor olabilir.

Birmingham Üniversitesi’nden mikropaleontolog Prof. Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz.” dedi.