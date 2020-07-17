17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları)

Oxford Sözlüğü'nün 2015 yılında yılın kelimesi seçtiği emojiler, özellikle akıllı telefonlarla birlikte hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldular. Shigetaka Kurita tarafından 1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü. İşte Dünya Emoji Günü'nde ifade simgeleri hakkında bilmeniz gerekenler...

ntv.com.tr

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 1

1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü emojilerin dünya genelinde kutlandığı bir de gün var: 17 Temmuz Dünya Emoji Günü...

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17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 2
Shigetaka Kurita tarafından 1990'ların sonunda yaratılan, kullanıcıların duygularını kelimelere ihtiyaç duymadan ifade etmelerine imkan sağlayan emoji 2015'te Oxford Dictionaries tarafından yılın kelimesi seçilmişti.
17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 3

21'inci yüzyılın iletişim taleplerinin geleneksel kelimeler tarafından karşılanamadığını belirten 'Oxford Dictionaries Başkanı Casper Grathwohl yaptığı açıklamada emoji'nin bu boşlukları doldurduğunu belirtmişti. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 4

'Face with tears of joy' (Mutluluk göz yaşları) adı verilen emoji'nin ABD'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğunu saptadı. Bu emoji bu ülkelerde en çok kullanılan emoji ünvanının da shibi oldu. 

Peki emojilerin gerçek anlamlarını ne kadar doğru biliyorsunuz?

İşte emojiler hakkında doğru bilinen yanlışlar....

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 5

El sallama emoji'si: Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emoji'sinin  Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 6

Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor. Hatta batı kültüründeki "ortak parmak" işareti anlamına geldiği de söyleniyor. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 7

Avokado: Bu emoji'nin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu… 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 8

Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine ne kadar orta sınıf biri olduğunu anlatmak için kullanılıyor. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 9

Korkutucu Palyaço: Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 10

Havuç Çiftçisi: Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 11

Kruvasan: Taptaze görüntüsüyle bir seneden kısa bir süre önce kullanıma sokulan kruvasan emoji'si, mevcut anlamının dışında, diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor. 

17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları) - 12

Bunun arkasında ise İngiltere'nin ünlü perakende şirketi Tesco'nun mağazalarında yalnızca sade kruvasan satma kararı yatıyor. Bunu faşist bir adım olarak yorumlayanlar, kruvasan'ı  özgürlüğün sembolü olarak kullanmaya da başladı. 

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