17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları)

'Face with tears of joy' (Mutluluk göz yaşları) adı verilen emoji'nin ABD'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğunu saptadı. Bu emoji bu ülkelerde en çok kullanılan emoji ünvanının da shibi oldu.

Peki emojilerin gerçek anlamlarını ne kadar doğru biliyorsunuz?

İşte emojiler hakkında doğru bilinen yanlışlar....