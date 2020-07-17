17 Temmuz 2020 Dünya Emoji Günü (Emoji'lerin gizli anlamları)

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1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü emojilerin dünya genelinde kutlandığı bir de gün var: 17 Temmuz Dünya Emoji Günü...
21'inci yüzyılın iletişim taleplerinin geleneksel kelimeler tarafından karşılanamadığını belirten 'Oxford Dictionaries Başkanı Casper Grathwohl yaptığı açıklamada emoji'nin bu boşlukları doldurduğunu belirtmişti.
'Face with tears of joy' (Mutluluk göz yaşları) adı verilen emoji'nin ABD'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 20'lik bir kullanıma sahip olduğunu saptadı. Bu emoji bu ülkelerde en çok kullanılan emoji ünvanının da shibi oldu.
Peki emojilerin gerçek anlamlarını ne kadar doğru biliyorsunuz?
İşte emojiler hakkında doğru bilinen yanlışlar....
El sallama emoji'si: Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emoji'sinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor.
Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor. Hatta batı kültüründeki "ortak parmak" işareti anlamına geldiği de söyleniyor.
Avokado: Bu emoji'nin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu…
Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine ne kadar orta sınıf biri olduğunu anlatmak için kullanılıyor.
Korkutucu Palyaço: Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu.
Havuç Çiftçisi: Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.
Kruvasan: Taptaze görüntüsüyle bir seneden kısa bir süre önce kullanıma sokulan kruvasan emoji'si, mevcut anlamının dışında, diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor.
Bunun arkasında ise İngiltere'nin ünlü perakende şirketi Tesco'nun mağazalarında yalnızca sade kruvasan satma kararı yatıyor. Bunu faşist bir adım olarak yorumlayanlar, kruvasan'ı özgürlüğün sembolü olarak kullanmaya da başladı.