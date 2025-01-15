17 yaşındaki gençten satrançta devrim: Geliştirdiği gözlük kusursuz hamleleri gösteriyor!
ABD'nin New York kentinde yaşayan 17 yaşındaki Columbia Üniversitesi öğrencisi Eddy Xu, geliştirdiği teknolojiyle satranç dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Xu, Meta x Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini modifiye ederek, satranç oyununda her zaman en iyi hamleyi gösterebilen bir cihaz ortaya çıkardı.
17 yaşındaki Eddy Xu, Meta x Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini hackleyerek satranç oynarken en iyi hamleleri gösteren bir cihaz geliştirdi. Bu yenilik, satranç dünyasında büyük tartışmalara yol açtı.