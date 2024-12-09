2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti

2,5 MİLYAR IŞIK YILI UZAKTA

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığıyla çalışan teleskop, Dünya'dan yaklaşık 2,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan 3C 273 adlı kuasara odaklandı.

Kuasarın çevresinde gözlemlenenler ise şaşırtıcıydı ve önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirecek.

Fransa'daki Universite Cote d'Azur'da çalışan gökbilimci Bin Ren, "Meslektaşlarım heyecanlı çünkü daha önce bu kadar detaylı bir görüntü görmemişlerdi." dedi.

Her ne kadar "lekeler" pek bilimsel bir terim gibi gelmese de, Ren ve araştırma ekibi makalelerinde gözlemlerini tam da bu şekilde tanımladı.

Bu makale, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.