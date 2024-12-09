2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti

Hubble Uzay Teleskobu, 3C 273 kuasarının çevresinde gizemli ve tanımlanamayan nesneler görüntüledi. "Lekeler" ve L şeklinde bir yapı dikkat çekerken, bilim insanları bu nesnelerin kara deliğin yörüngesindeki küçük galaksiler olabileceğini düşünüyor.

2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti - 1

Hubble Uzay Teleskobu, bir kuasarın çevresindeki uzayın şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarında bazı garip ve tanımlanamayan şeyler yakaladı.

KUASAR NEDİR?

"Kuasar," "yarı-yıldızsal nesneler" teriminin kısaltması olup, evrenin erken dönemlerinde yer alan kör edici derecede parlak galaksi çekirdeklerini ifade eder.

Gökyüzünde yıldızlara benzeyen bu son derece uzak nesneler, aslında süper kütleli kara deliklerin "yemlenmesi" sonucu ortaya çıkan ışımalardır.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti - 2

2,5 MİLYAR IŞIK YILI UZAKTA

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığıyla çalışan teleskop, Dünya'dan yaklaşık 2,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan 3C 273 adlı kuasara odaklandı.

Kuasarın çevresinde gözlemlenenler ise şaşırtıcıydı ve önümüzdeki yıllarda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirecek.

Fransa'daki Universite Cote d'Azur'da çalışan gökbilimci Bin Ren, "Meslektaşlarım heyecanlı çünkü daha önce bu kadar detaylı bir görüntü görmemişlerdi." dedi.

Her ne kadar "lekeler" pek bilimsel bir terim gibi gelmese de, Ren ve araştırma ekibi makalelerinde gözlemlerini tam da bu şekilde tanımladı.

Bu makale, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti - 3

Çeşitli "lekeler" ile birlikte, gizemli bir L şeklinde bir nesne de gözlemlendi.

Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu'nun işletmesini yürüten Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü, bu bulguları bu hafta duyurdu.

PEKİ BU "LEKELER" TAM OLARAK NEDİR?

Bilim insanları, bu nesnelerin en azından bir kısmının, kuasarı besleyen merkezi kara deliğin eşiğine gelmiş küçük yörüngesel galaksiler olabileceğini öne sürdü.

Tüm nesneler kara deliğin 16.000 ışık yılı mesafesi içinde bulundu. Ancak bu sadece bir tahmin.

2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti - 4

SAMANYOLU'NUN TAMAMINDAN 100 KAT DAHA PARLAK

İlk keşfedilen kuasar olan 3C 273, 4 trilyon güneş kadar parlak veya Samanyolu'nun tamamından 100 kat daha parlaktır.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü, "3C 273 kuasarına Hubble ile bakmak, doğrudan parlak bir araba farına bakıp çevresindeki çerçevede dolaşan bir karıncayı görmeye çalışmak gibidir." diye açıklıyor 

2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti - 5

JAMES WEBB TELESKOBU DAHA İYİ TANIMLAYABİLİR

Gökbilimciler, Webb teleskobuyla yapılacak gözlemler sayesinde bu garip nesneleri daha iyi tanımlayabilir.

Webb, kızılötesi dalga boylarında ışığı algılayabilen en gelişmiş uzay teleskobudur.

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