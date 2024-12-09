2,5 milyar ışık yılı uzakta: Hubble teleskobu uzayda tanımlanamayan yapılar keşfetti
Hubble Uzay Teleskobu, 3C 273 kuasarının çevresinde gizemli ve tanımlanamayan nesneler görüntüledi. "Lekeler" ve L şeklinde bir yapı dikkat çekerken, bilim insanları bu nesnelerin kara deliğin yörüngesindeki küçük galaksiler olabileceğini düşünüyor.
Hubble Uzay Teleskobu, bir kuasarın çevresindeki uzayın şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarında bazı garip ve tanımlanamayan şeyler yakaladı.
KUASAR NEDİR?
"Kuasar," "yarı-yıldızsal nesneler" teriminin kısaltması olup, evrenin erken dönemlerinde yer alan kör edici derecede parlak galaksi çekirdeklerini ifade eder.
Gökyüzünde yıldızlara benzeyen bu son derece uzak nesneler, aslında süper kütleli kara deliklerin "yemlenmesi" sonucu ortaya çıkan ışımalardır.