2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor!

GELECEK KAYGISI

Ancak, bu gecikme bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Ulusal Sigorta ve Mali Müşavirler Birliği CEO'su Kevin Mayeux, birçok gencin emeklilik planlaması yapmadığına dikkat çekerek, bu durumun uzun vadeli istikrarlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Mayeux, "Gençlerin emekliliklerine yönelik adımlar atmaması endişe verici. Ancak bu adımları atmak için hiçbir zaman geç değil," dedi.