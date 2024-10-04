2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor!
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Z Kuşağı, yetişkinliğin 27 yaşında başladığını düşünüyor. Amerika'da 2 bin kişi ile yapılan anketin katılımcıları, yetişkinliğe adımda ekonomik bağımsızlık ve sorumlulukların önemini vurgularken, toplumsal normların yerini kişisel deneyimlerin aldığının da altını çiziyor.
Talker Research tarafından Life Happens için gerçekleştirilen bir araştırma, Z kuşağının gerçek yetişkinliğin 27 yaşında başladığına inandığını ortaya koydu. Farklı kuşaklardan 2 bin Amerikalı ile yapılan anket, modern yetişkinliği tanımlayan dönüm noktalarını ve bakış açılarını inceliyor.