2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Z Kuşağı, yetişkinliğin 27 yaşında başladığını düşünüyor. Amerika'da 2 bin kişi ile yapılan anketin katılımcıları, yetişkinliğe adımda ekonomik bağımsızlık ve sorumlulukların önemini vurgularken, toplumsal normların yerini kişisel deneyimlerin aldığının da altını çiziyor.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 1

Talker Research tarafından Life Happens için gerçekleştirilen bir araştırma, Z kuşağının gerçek yetişkinliğin 27 yaşında başladığına inandığını ortaya koydu. Farklı kuşaklardan 2 bin Amerikalı ile yapılan anket, modern yetişkinliği tanımlayan dönüm noktalarını ve bakış açılarını inceliyor.

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2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 2

YETİŞKİN HİSSETMİYORLAR

Independent'da yer alan habere göre, araştırma, Z kuşağındaki birçok bireyin, yetişkinliğin 18 yaşında başladığı fikrine karşı çıkarak, 27 yaşında başladığına inandığını gösterdi.

Katılımcıların çoğu, "yetişkinliği" ekonomik bağımsızlıkla (yüzde 45) ve eğlence (yüzde 38) yerine sorumluluklara öncelik vermekle bağdaştırıyor. Taşınmak (yüzde 46) ve ilk iş bulmak da (yüzde 28) gibi diğer önemli noktalar arasında yer alıyor. Ancak birçok Z kuşağı üyesi bu adımları attıktan sonra bile kendini yetişkin hissetmediğini belirtiyor.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 3

DEĞİŞEN TOPLUMSAL NORMALAR 

Toplumsal normların değişmesiyle birlikte, yetişkinlik artık belirli bir yaştan çok kişisel dönüm noktalarıyla tanımlanıyor. Bağımsızlık ve istikrar, temel belirteçler haline geliyor. Z kuşağı, genç yaşta evlenmek, ev almak ve çocuk sahibi olmak gibi geleneksel normlara uymak yerine, duygusal denge, kariyer tatmini ve kendini keşfetmeyi önceliklendirmeyi tercih ediyor.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 4

Araştırmaya katılanların yüzde 72'si, günümüzdeki yetişkinliğin geçmiş yıllara göre çok farklı göründüğünü kabul ediyor. Bu durum, genç kuşakların önceki dönemlerde yaygın olan "herkese uyan tek tip" yetişkinlik anlayışını giderek daha fazla reddetmesiyle örtüşüyor.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 5

GELECEK KAYGISI

Ancak, bu gecikme bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Ulusal Sigorta ve Mali Müşavirler Birliği CEO'su Kevin Mayeux, birçok gencin emeklilik planlaması yapmadığına dikkat çekerek, bu durumun uzun vadeli istikrarlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Mayeux, "Gençlerin emekliliklerine yönelik adımlar atmaması endişe verici. Ancak bu adımları atmak için hiçbir zaman geç değil," dedi.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 6

KİŞİSEL DÖNÜM NOKTALARI

Z kuşağı için yetişkinlik, toplumsal kilometre taşlarına ulaşmaktan çok, bireylerin kendi hayatlarını yönetme konusunda kendilerini güvende hissetmeleriyle ilgili. Katılımcıların önemli bir kısmının 27 yaşını yetişkinliğin "gerçek" başlangıcı olarak tanımlaması, sosyal baskılar yerine kişisel dönüm noktalarının belirleyici olması gerektiği yönündeki inancın arttığını gösteriyor.

2 bin kişilik anket sonuçlandı: Yetişkinlik bu yaşta başlıyor! - 7

Sonuç olarak uzmanlar, yetişkinliğin tanımının evrim geçirdiğini söylerken, bağımsızlık, güvenlik ve kendini gerçekleştirme arzusunun, her yaşta önemli bir merkezde kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

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