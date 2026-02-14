2 milyar 700 milyon aktif kullanıcısı var. YouTube 21 yaşında

Platform, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından mütevazı bir garajda kuruldu.

"Kendini Yayınla" sloganıyla yola çıkan platforma, kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra Karim tarafından ilk video yüklendi. 23 Nisan 2005'te yüklenen "Me at the zoo" (Hayvanat bahçesinde ben) isimli 19 saniyelik bu video, "internetin ilk dijital kültü" olarak kabul ediliyor.

Geçen süre zarfında sadece video izleme alışkanlıklarını değil, reklamcılık, eğitim, siyaset ve eğlence endüstrilerini de kökten değiştiren YouTube, bugün 20 milyardan fazla içerikle dijital yayıncılığın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.