2 milyar yıl sonra ortaya çıktı: Ay'ın karanlık yüzeyinden alınan örnekler incelendi
Çin'in Ay’ın uzak yüzünden aldığı örnekler, 2,8 milyar yıl önce gezegende volkanik patlamaların yaşandığını ortaya koydu. Analizler, bu bölgede lavların element bakımından farklı olduğunu ve Ay’ın iki yüzü arasındaki sırların çözülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor.
Ay’ın uzak yüzünden alınan lav örneklerinin ilk analizi, burada 2,8 milyar yıl önce volkanik patlamaların yaşandığını ortaya koydu.
Ay, Dünya ile kütleçekim kilidi altında olduğu için hep aynı yüzü gezegenimize dönük duruyor.
Bu nedenle Ay’ın uzak yüzü, yakın yüzüne kıyasla çok daha az keşfedildi.