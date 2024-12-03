2 milyar yıl sonra ortaya çıktı: Ay'ın karanlık yüzeyinden alınan örnekler incelendi

Bu element dengesizliği, Ay’ın iki yüzü arasındaki bir diğer ilginç farkı da açıklayabilir.

Araştırmacılar, güney kutbunda eksik olan potasyum ve uranyum gibi bazı elementlerin radyoaktif olduğunu ve bozunma sırasında ısı yaydığını belirtiyor.

Bu elementlerin uzak yüzdeki mantoda olmaması, bazalt oluşumunun neden daha az olduğunu açıklayabilir.