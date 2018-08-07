2 telefon için Android Pie müjdesi! İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi
ntv.com.tr
Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie’ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie hangi modellere gelecek? İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi
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Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.
Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için Android Pie yayınlandı
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Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?
İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
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3
LG G7 ThinQ
LG V30
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4
LG V20
LG G6
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5
Huawei P10
Huawei Mate 10
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6
Honor 9
Honor View 10
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7
Huawei Mate 9
Huawei P20
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8
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite
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9
Moto Z3
Moto Z3 Play
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10
Moto Z2 Force
Moto Z2 Play
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11
Moto X4
Moto G6 Plus
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12
Moto G6
Moto G6 Play
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13General Mobile GM 8
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14
HTC U12+
HTC U11
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15
HTC U11+
HTC U11 Life (Android One versiyonu)
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16
Xperia XZ2
Xperia XZ2 Premium
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17
Sony Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ Premium
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18
Xperia XZ1
Xperia XZ1 Compact
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19
Google Pixel XL
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20
Google Pixel
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21
Google Pixel 2
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22Google Pixel 2 XL
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23Galaxy A6
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24Galaxy A6 +
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25Galaxy A7 (2018)
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26Galaxy A8+ (2018)
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27Galaxy A9 (2018)
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28Galaxy J2 Core
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29Galaxy J4
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30Galaxy J4+
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31Galaxy J6
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32Galaxy J6+
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33Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
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34Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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35Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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36Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
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