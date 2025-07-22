Kullanıcı gizliliğini tehdit eden popüler uygulamalar açıklandı

Araştırmacılar, bu incelemenin Android telefonlar üzerinden yapıldığını ve izinlerin Apple iOS cihazlarında farklı olabileceğini belirtti. Ancak, kullanıcıların uygulama indirirken, ‘onayla’ tuşuna basmadan önce gerçekten hangi izinleri kabul ettiklerini daha dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri gerektiği vurgulandı.



AÇIKLAMA GELDİ

Meta (WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sahibi), uygulamalarının mikrofonu arka planda çalıştırmadığını ve kullanıcı etkileşimi olmadan hiçbir erişim sağlamadığını belirtti. Ayrıca, mikrofonun ilk kez kullanılması için işletim sisteminden açık bir onay gerektiği vurgulandı.

Samsung ise SmartThings dahil tüm uygulamalarının Birleşik Krallık veri koruma yasalarına uygun olarak tasarlandığını ifade etti.