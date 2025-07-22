Kullanıcı gizliliğini tehdit eden popüler uygulamalar açıklandı
Tüketici hakları savunucusu ''Which'', yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan 20 popüler uygulamayı inceledi. Araştırma, bu uygulamaların büyük bir kısmının, kullanıcıların konum bilgisi, mikrofon ve cihazlarındaki dosyalara erişim gibi 'riskli' izinler istediğini ortaya koydu.
Which? araştırmacıları, 20 uygulamanın gizlilik ve güvenlik özelliklerini değerlendirmek için siber güvenlik firması Hexiosec ile işbirliği yaptı. Araştırma; WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya devlerinin yanı sıra Amazon, AliExpress, Samsung Smart Things ve Ring Doorbell gibi uygulamaları da kapsıyordu.