20 yıldır "Google"lıyoruz

Şirket yapay zeka konusunda ise ne kadar ileride olduğunu insan sesini en ince ayrıntılarına kadar taklit edebilen sanal asistan hizmeti Duplex ile gösterdi.

Google'a en son suçlama ise birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kendi ismi "Google"landığında arama motorunu hep negatif haberleri göstermekle suçladı.