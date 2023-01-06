200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalınarak yayınlandı

Diğer taraftan, Twitter, Gal'in sosyal medyada ilk olarak 24 Aralık'ta paylaştığı rapor hakkında yorum yapmadı ve o tarihten bu yana ihlalle ilgili soruları yanıtlamadı. Twitter'ın sorunu araştırmak veya düzeltmek için herhangi bir eylemde bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.