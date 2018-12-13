2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?

1 STEPHEN HAWKİNG HAYATINI KAYBETTİ Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz bilim insanı 20'li yaşlarından günümüze kadar Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele ediyordu.

2 MUSK UZAYA ARABA GÖNDERDİ Elon Musk 'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile Tesla model otomobil uzaya gönderildi.

3 YÜZYILIN EN UZUN KANLI AY TUTULMASI İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşti.

4 TRUMP'TAN 'UZAY ORDUSU' ADIMI ABD Başkanı Donald Trump, "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir uzay kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" açıklamasını yaptı.

5 NETFLİX YOUTUBE'U GEÇTİ 130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı. Aynı rapora göre Netflix ilk defa YouTube'u geride bıraktı.

6 UZAYDA BİR YIL KALAN ASTRONOTUN GENLERİ DEĞİŞTİ ABD'li Astronot Kelly uzayda geçirdiği bir yılın ardından dünyaya döndü. Ancak dünyaya döndüğünde genetik olarak başka bir insandı. Zira genlerinin önemli bir bölümünün ikiziyle artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

7 APPLE 1 TRİLYON DOLAR OLDU Apple 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi oldu. Aynı zamanda Apple bu sayede bu değere ulaşan ilk ABD'li şirket olarak adını tarihe yazdırdı.

8 CAMBRİDGE ANALATİCA SKANDALI Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin bir veri analizi firması tarafından usulsüz kullanıldığı iddialarının ardından dijital verilerin siyasi kullanımını mercek altına aldı.

9 BİLİM İNSANLARI İLK KEZ BİR ELEKTRONU DURDURDU Bilim insanları bir elektronu, güneşin yüzeyinden bir milyon kat daha parlak bir lazer ışın bombardımanıyla ilk kez durdurdu.

10 DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI DEĞİŞTİ Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin adamı oldu

11 AVRUPA'YA 'TURUNCU KAR' YAĞDI Doğu Avrupa'da turuncu kar şaşkınlığı yaşandı. Meteorologlar bu fenomene, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu açıkladı.

12 PUTİN'DEN UZAY ADIMI Putin, Rusya'nın Mars, gezegenimizin tek uydusu Ay ve dış uzay görevlerinin 2019 yılında başlayacağını duyurdu

13 TEKNOLOJİ MİLYARDERİ KOMÜNİST PARTİ ÜYESİ ÇIKTI Dünyanın en değerli online alışveriş sitelerinden 'Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

14 MARS’IN SENİ İLK DEFA DUYULDU Mars'ın sesi ilk kez duyuldu Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyinde, sismik inceleme aracı InSight tarafından kaydedilen sesler yayımlandı.

15 AB'DEN GOOGLE'A 4,3 MİLYAR EURO CEZA AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası verdi.

16 DAVOS: BLOCKCHAİN ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ Davos'ta asıl olarak bitcoin ve kripto paralar için geliştirilen, ancak finans dışında ekonominin tüm alanlarında varlık takası için kullanılabilen "blockchain teknolojisinin artık görmezden gelinemeyeceği" vurgulandı.

17 "PLÜTON YENİDEN GEZEGEN SAYILSIN" ÇAĞRISI Gök bilimciler, "cüce gezegen" Plüton'un gezegen statüsünü kaybetmesinin haksızlık olduğunu ileri sürdü.

18 'POWERBANK' SAYISI TELEFONU GEÇTİ TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılında ithal edilen powerbank sayısı ithal edilen telefon sayısını geçti.

19 SAĞLIK MASRAFLARI İÇİN NOBEL ÖDÜLÜNÜ SATAN FİZİKÇİ ÖLDÜ Sağlık masraflarını karşılamak için Nobel ödülünü satan ABD'li fizikçi Leon Lederman 96 yaşında hayatını kaybetti.

20 GENLERİN EMPATİ KURMAKTAKİ ROLÜ KEŞFEDİLDİ Bilim insanları, empati kurmakta genlerin rolü olduğunu ortaya çıkardı.

21 INSTAGRAM'IN DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı

22 BİTCOİN'İN ÖNLENEMEYEN DÜŞÜŞÜ 2017’nin sonlarına doğru 20 bin dolar bandını zorlayan Bitcoin, 4 bin doların altına düştü

23 BREXİT TARTIŞMASI UZAYA TAŞTI İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, tabiri caizse uzaya da taşındı. İngiltere AB'nin milyar dolarlık uzay projesinden çıkarılmak ile tehdit ediliyor.

24 'KARANLIK MADDE'NİN BULUNMADIĞI GALAKSİ KEŞFEDİLDİ Yale Üniversitesinden Prof. Pieter van Dokkum ve ekibi, Dragonfly Telephoto Array isimli özel bir teleskop kullanarak Samanyolu Galaksisi büyüklüğünde karanlık maddesi olmayan bir galaksi keşfettiklerini açıkladı.

25 SUUDİ ARABİSTAN'DA 85 BİN YILLIK İNSAN KEŞFİ Suudi Arabistan'da insanın yerküredeki göç tarihini değiştirecek bir parmak fosili bulundu.

26 İÇ SESİ YAZIYA DÖNÜŞTÜREBİLEN AYGIT GELİŞTİRİLDİ ABD'de bilim insanları, iç sesi algılayarak yazıya dönüştürebilen bir aygıt geliştirdi.

27 Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi NASA'nın Chandra X-Işını Teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetmeyi başardı.

28 PARKER SOLAR PROBE REKOR KIRDI NASA’nın Güneş'in atmosferine dalış yapacak olan Parker Solar Probe adındaki Güneş inceleme uydusu, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olma unvanını kazandı.

29 AB'DEN İNTERNET ORTAMINDA BULUNAN FOTOĞRAF İÇİN TELİF HAKKI KARARI Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

30 METEORUN İÇİNDE ELMASTAN SERT MİNERAL KEŞFEDİLDİ Rus bilim insanları, Sibirya'ya düşen bir meteorun içinde elmastan sert bir mineralin keşfedildiğini duyurdu.

31 "ÖZ ÇEKİM" 6 YILDA 259 CAN ALDI Dünya genelinde 259 kişi öz çekim (selfie) yapmak isterken yaşamını yitirdi.

32 YOUTUBE'UN EN ÇOK PARA KAZANANI 8 YAŞINDAKİ RYAN Video paylaşım platformu YouTube üzerinden en fazla para kazanan kişinin, yıllık 22 milyon dolarlık gelirle, 8 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.