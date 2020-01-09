2019 en sıcak 2'nci yıl oldu (Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?)

Avrupa Birliği Atmosfer İzleme ve İklim Değişikliği Servisi geride bıraktığımız 2019'un en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.

140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabiliyoruz ve bu bilgilere göre, 2019 ortalama sıcaklığı 0.59 °C üzerindeydi. Bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl ise 2015 yılı olmuştu.