2019 Steam yaz indirimleri başladı! (2019 GTA 5, PUBG, Assassin's Creed Odyssey fiyatları)
ntv.com.tr
Beklenen 2019 Steam yaz indirimi başladı. 25 Haziran'da başlayan 2019 Steam yaz indirimlerini; Prey, Zombie Army Triology, Footbal Manager 2019, Mortal Kombat X gibi oyunları seven yüzlerce oyuncu tarafından bekleniyordu. Peki 2019 Steam indiriminde hangi oyunlar ne kadar indirimde? PUBG, GTA 5, Assassin's Creed Odyssey ne kadar? İşte ayrıntılar...
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1Büyük bir ilgi ile karşılanan 2019 Steam yaz indirimlerinde Assassin's Creed Odyssey %50 indirim ile en çok dikkat çeken oyun olurken PUBG de %50 indirimle sevenlerini bekliyor. Peki 2019 Steam yaz indirimde hangi oyun kaç para? 2019 Steam indirim oranları ne kadar? İşte merak edilenler...
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PUBG%50 indirim, 43,50 TL
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3
Assassin’s Creed Odyssey
154,50 TL ( yüzde 50 indirim)
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GTA 5
%50 indirim , 84,50 TL
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Football Manager 201960,86 TL ( yüzde 66 indirim)
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Rainbow Six Siege%50 indirim, 51,49 TL
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Devil May Cry263,34 TL ( yüzde 34 indirim)
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Sleeping Dogs Definitive Edition
8,90 TL ( yüzde 90 indirim)
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Dead by Daylight15,50 TL (yüzde 50 indirim)
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Mortal Kombat 1184,66 TL ( yüzde 17 indirim)
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ARK
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Shadow of the Tomb Raider83,60 TL ( yüzde 60 indirim)
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Rise of the Tomb Raider13,35 TL ( yüzde 85 indirim)
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2019 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
2019 Steam yaz indirimi 9 Temmuz'da son bulacak.
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Steam bünyesinde 30 bini aşkın oyun bulunuyor. Ayrıca 21 bin civarında da DLC yer alıyor.
Steam oyun dağıtım platformu üzerinde geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde toplamda 9.300 oyun yayınlanırken bir önceki yıl olan 2017 yılında ise yine aynı platform üzerinde 6.700 oyun yayınlanmış.