2019'da Dünya'ya düşecek!
ntv.com.tr
Tiangong-1'den sonra bir Çin uzay istasyonu ile daha kontrol kaybedildi. Uzay istasyonunun Gelecek yıl Dünya’ya düşmesi bekleniyor.
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Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1, geçtiğimiz aylarda kontrolden çıkmış ve Dünya’ya düşmüştü.
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İki yıldır başıboş dolaşan uzay istasyonu, Güney Pasifik üzerinden atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti.
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Yapılan açıklamaya göre, Tiangong-1'in akıbetini bir başka Çin uydusu daha yaşayacak. Çin’in 2016 yılında fırlattığı Tiangong-2 isimli uydu gezegenimize düşecek.
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Yapılan açıklamaya göre, uzay ajansı uyduyu kontrollü bir şekilde düşürecek.
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2016 yılında uyduda 2 ay geçiren 2 Çinli astronot ülkenin bu alandaki rekorunun d sahibi olmuştu.
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1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ
1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.
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71979'da ise NASA'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.