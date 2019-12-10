2019’daTwitter’da en çok neler konuşuldu?

EN ÇOK KULLANILAN HASHTAG: FEYYAZ DUMAN

Survivor 2019 her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter’da en çok konuşulan oyuncu Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu.

#arifgibisevmek fenomen aşka gönderme yaparak kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu.