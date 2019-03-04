2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)
ntv.com.tr
Teknoloji, ekonomi ve askeri güç gibi kriterler baz alınarak The US News tarafından hazırlanan listeye göre 2019’un en güçlü ülkeleri belli oldu. Ülkelerin siyasi ve mali etkileri, uluslararası alandaki söz hakkı, ittifaklar da göz önüne alınarak oluşturulan listede ülkemiz de yer alıyor.
-
1
50- Kolombiya
-
2
49- Portekiz
-
3
48- İrlanda
-
4
47- Endonezya
-
5
46- Nijerya
-
6
45- Azerbaycan
-
7
44- Polonya
-
8
43- Kazakistan
-
9
42- Oman
-
10
41- Yunanistan
-
11
40- Finlandiya
-
12
39- Ukrayna
-
13
38- Meksika
-
14
37- Lüksemburg
-
15
36- Lübnan
-
16
35- Belarus
-
17
34- Yeni Zelanda
-
18
33- Ürdün
-
19
32- Vietnam
-
20
31- G.Afrika
-
21
30- Brezilya
-
22
29- Mısır
-
23
28- Danimarka
-
24
27- Norveç
-
25
26- Hollanda
-
26
25- Belçika
-
27
24- Katar
-
28
23- İspanya
-
29
22- Pakistan
-
30
21- İsveç
-
31
20- Singapur
-
32
19- Irak
-
33
18- İtalya
-
34
17- Hindistan
-
35
16- Türkiye
-
36
15- Avustralya
-
37
14- İsviçre
-
38
13- İran
-
39
12- Kanada
-
40
11- BAE
-
41
10- G. Kore
-
42
9- S. Arabistan
-
43
8- İsrail
-
44
7- Japonya
-
45
6- Fransa
-
46
5- İngiltere
-
47
4- Almanya
-
48
3- Çin
-
49
2- Rusya
-
501- ABD