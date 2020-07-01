2020'nin en iyi telefonu belli oldu

Onlarca amiral gemisi akıllı telefonu mercek altına alan Avrupa Donanım Birliği (EHA), 2020 yılının belirledi.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 08:29

2020'nin en iyi telefonu belli oldu - 1

Avrupa Donanım Birliği (EHA)tarafından düzenlenen etkinlike ile birlikte, en iyi donanım ödülleri sahiplerini buldu. 

2020'nin en iyi telefonu belli oldu - 2

Akıllı telefonlar kategorisindeki ödül de OnePlus 8 Pro'ya gitti. Cihaz Samsung  Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro gibi iddialı rakiplerini geride bıraktı. 

2020'nin en iyi telefonu belli oldu - 3

Peki 2020'nin en iyi telefonu seçilen OnePlus 8 Pro kullanıcılarına neler sunuyor?

İşte OnePlus 8 Pro'nun özellikleri... 

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Ekran: 6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızı 

İşlemci: Snapdragon 865 

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RAM: 8 GB / 12 GB 

Depolama: 128 GB / 256 GB 

2020'nin en iyi telefonu belli oldu - 6

Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi 

Ön Kamera: 16 MP 

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Batarya: 4.510 mAh 

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 

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İşletim Sistemi: Android 10 

Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil 

2020'nin en iyi telefonu belli oldu - 9

Boyutlar: 165, 3 x 74,4 x 8,5 mm 

Ağırlık: 199 gram 

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