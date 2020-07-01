2020'nin en iyi telefonu belli oldu

ntv.com.tr 01.07.2020 - 08:29
Avrupa Donanım Birliği (EHA)tarafından düzenlenen etkinlike ile birlikte, en iyi donanım ödülleri sahiplerini buldu.
Akıllı telefonlar kategorisindeki ödül de OnePlus 8 Pro'ya gitti. Cihaz Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro gibi iddialı rakiplerini geride bıraktı.
Peki 2020'nin en iyi telefonu seçilen OnePlus 8 Pro kullanıcılarına neler sunuyor?
İşte OnePlus 8 Pro'nun özellikleri...
Ekran: 6,78 inç QHD+, 120 Hz ekran yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4.510 mAh
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
İşletim Sistemi: Android 10
Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil
Boyutlar: 165, 3 x 74,4 x 8,5 mm
Ağırlık: 199 gram