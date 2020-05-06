2020'nin son Süper Ay'ı ne zaman gerçekleşecek? (Süper Ay nedir?)

2020’nin dördüncü ve son süper ayı 7 Mayıs Perşembe günü görülecek. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece yarısı en iyi şekilde gözlenebilecek. Muhteşem manzaralara sahne olan Süper Ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.

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06.05.2020 - 17:57

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir kez daha gerçekleşecek.

Bu yıl ilki 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart'ta üçüncüsü ise 8 Nisan'da gerçekleşen Süper Ay'ın dördüncü ve bu yıl içerisindeki sonuncusu 7 Mayıs Perşembe günü görülecek.

Salı gecesi başlayan Dolunay ise Cuma'ya kadar devam edecek.

SÜPER AY NEDİR? Ay, elips şeklinde bir yörüngede hareket ettiğinden Dünya'ya yılda en az bir kez en yakın noktaya ulaşıyor.



Bu geceyi özel yapan ise bu yakınlığın dolunaya denk geliyor olması. Süper Ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.

Türkiye'den Süper Ay manzaraları...