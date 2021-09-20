2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları

ntv.com.tr 20.09.2021 - 11:05
Yıldızlar ve bulutsular
Fotoğrafçı: Terry Hancock
Görselde Californiya Bulutsusunu (Nebula) görüyorsunuz.
Gökyüzü
Fotoğrafçı: Jeffrey Lovelace
Californiya'daki Ölüm Vadisi
Galaksi
Fotoğrafçı: Zhong Wu
Gezegenimiz Dünya'yı da içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi. Uzun bir çizgi olan Samanyolu 360 derecede birleştirilince ortaya bu görüntü çıkıyor.
Yaratıcı görsel birleştirme (İki kişiye verildi)
Fotoğrafçı: Sergio Diaz Ruiz
Jüpiter'in yüksel bulutları gezegen üzerinde girift görüntüler oluşturuyor.
Yaratıcı görsel birleştirme (İki kişiye verildi)
Fotoğrafçı: Leonardo Di Maggio
Satürn'ün halkaları
Genç fotoğrafçı
Fotoğrafçı: Zhipu Wang
Dünya hariç Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler ve Güneş.
Yeni aday kategorisi
Fotoğrafçı: Paul Eckhardt
Şubat 2021'de fırlatılan Falcon 9 roketi
Gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve astreoitler
Fotoğrafçı: Frank Kuszaj
Aslan üçlüsü galaksileri. Bu grup Dünya'dan yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.