2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları

Bilim insanları Uzay'ın sırlarını keşfetmeye devam ederken binlerce fotoğrafçı da büyüleyici boşluğun güzelliklerini kayıt altına alıyor. 2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. Genel kategorisinde kazanan fotoğraf Güneş Tutulmasına gitti...

ntv.com.tr 20.09.2021 - 11:05

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 1
Yıllardır düzenlenen astronomi fotoğrafları yarışmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Ödüller birçok farklı dalda veriliyor. Ancak yarışmanın genel kazananı ise Shuchang Dong oldu. Dong, Tibet'in Ali bölgesine giderek Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nı fotoğrafları. Birkaç yılda bir denk gelen bu tutulmayı görüntülemek için sadece birkaç dakikalık zaman oluyor.
2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 2
Uzay ve insanlar
Fotoğrafçı: Deepal Ratnayaka
2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 3

Yıldızlar ve bulutsular
Fotoğrafçı: Terry Hancock

Görselde Californiya Bulutsusunu (Nebula) görüyorsunuz.

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 4

Gökyüzü
Fotoğrafçı: Jeffrey Lovelace

Californiya'daki Ölüm Vadisi

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 5

Galaksi
Fotoğrafçı: Zhong Wu

Gezegenimiz Dünya'yı da içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi. Uzun bir çizgi olan Samanyolu 360 derecede birleştirilince ortaya bu görüntü çıkıyor. 

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 6

Yaratıcı görsel birleştirme (İki kişiye verildi)
Fotoğrafçı: Sergio Diaz Ruiz

Jüpiter'in yüksel bulutları gezegen üzerinde girift görüntüler oluşturuyor. 

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 7

Yaratıcı görsel birleştirme (İki kişiye verildi)
Fotoğrafçı: Leonardo Di Maggio

Satürn'ün halkaları 

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 8

Genç fotoğrafçı
Fotoğrafçı: Zhipu Wang

Dünya hariç Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler ve Güneş. 

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 9

Yeni aday kategorisi
Fotoğrafçı: Paul Eckhardt

Şubat 2021'de fırlatılan Falcon 9 roketi 

2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 10
Dünya'nın uydusu Ay
Fotoğrafçı: Nicolas Lefaudeux
2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları - 11

Gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve astreoitler
Fotoğrafçı: Frank Kuszaj

Aslan üçlüsü galaksileri. Bu grup Dünya'dan yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. 

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