2021 Yılın Astronomi fotoğrafı yarışmasının kazananları

Yıllardır düzenlenen astronomi fotoğrafları yarışmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Ödüller birçok farklı dalda veriliyor. Ancak yarışmanın genel kazananı ise Shuchang Dong oldu. Dong, Tibet'in Ali bölgesine giderek Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nı fotoğrafları. Birkaç yılda bir denk gelen bu tutulmayı görüntülemek için sadece birkaç dakikalık zaman oluyor.