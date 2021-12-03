2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu

Unicode Konsorsiyumu, 2021’in en çok kullanılan emojilerini açıkladı. “Gülmekten gözünden yaş gelen yüz” en çok kullanılan emoji olurken, “kırmızı kalp” emojisi ikinci sırada yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 15:10

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 1

Sosyal medyada ve yazışma dilinde sıklıkla kullanılan emojiler, günlük hayatımızda önemli bir rol oynuyor.

Evrensel kod geliştiren ve yazının modern yazılımlar üzerinde sunulması üzerine çalışan bir kurum olan Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında en çok kullanılan emojileri duyurdu.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle herhangi bir liste açıklamayan konsorsiyum, 2019 yılına göre büyük oranda aynı emojilerin kullanıldığını açıkladı.

İşte dünyada en çok kullanılan 10 emoji:

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 2

1- GÜLMEKTEN GÖZÜNDEN YAŞ GELEN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 3

2- KIRMIZI KALP

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 4

3- GÜLMEKTEN YERLERE YATAN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 5

4- BEĞENİ İŞARETİ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 6

5- YÜKSEK SESLE AĞLAYAN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 7

6- KATLANMIŞ ELLER (HEM LÜTFEN, HEM DE DUA ETMEK ANLAMINDA KULLANILIYOR)

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 8

7- KALPLİ ÖPÜCÜK ATAN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 9

8- KALPLİ GÜLEN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 10

9- KALP ŞEKLİNDE GÖZLERLE GÜLEN YÜZ

2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu - 11

10- GÖZLERİ GÜLEN YÜZ

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