2021 yılında en çok kullanılan emojiler belli oldu

Sosyal medyada ve yazışma dilinde sıklıkla kullanılan emojiler, günlük hayatımızda önemli bir rol oynuyor.

Evrensel kod geliştiren ve yazının modern yazılımlar üzerinde sunulması üzerine çalışan bir kurum olan Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında en çok kullanılan emojileri duyurdu.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle herhangi bir liste açıklamayan konsorsiyum, 2019 yılına göre büyük oranda aynı emojilerin kullanıldığını açıkladı.

İşte dünyada en çok kullanılan 10 emoji: