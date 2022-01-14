2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Corona virüs pandemisiyle birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla büyüyen oyun sektörünün öncülerinden PlayStation, 2021 yılında kendi platformundan en çok indirilen oyunları açıkladı. Avrupa’daki kullanıcıların en çok indirdiği oyun FIFA 22 olurken, ABD’de ise NBA 2K22 ilk sırada yer aldı.

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 17:16 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 17:18

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 1

Corona virüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte evde daha fazla zaman geçirilmesinin ardından oyun sektörü her geçen gün büyüdü.

Sektörün en büyük oyuncularının başında gelen PlayStation ise, kendi mağazasından 2021 yılının en çok indirilen oyunlarını resmi blogundan paylaştı.

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 2

Listeyi Avrupa ve Amerika olarak paylaşan PlayStation, oyun konsollarına göre de listeyi sınıflandırdı.

ABD’de PS4 VE PS5’te en çok indirilen oyun NBA 2K22 olurken, Avrupa’da ise FIFA 22 ilk sırayı aldı.

İşte 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları:

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 3

PS5’TE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR 

1. FIFA 22

2. Call of Duty: Vanguard

3. FIFA 21

4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

5. Battlefield 2042

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 4

6. Among Us

7. Kena: Bridge of Spirits

8. FAR CRY 6

9. It Takes Two

10. Assassin’s Creed Valhalla

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 5

PS 4’TE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR

1. FIFA 22

2. Grand Theft Auto V

3. Minecraft

4. FIFA 21

5. Call of Duty: Black Ops Cold War

2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı - 6

6. The Crew 2

7. Red Dead Redemption 2

8. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

9. Call of Duty: Vanguard

10. The Forest

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