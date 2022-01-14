2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 17:16 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 17:18
Corona virüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte evde daha fazla zaman geçirilmesinin ardından oyun sektörü her geçen gün büyüdü.
Sektörün en büyük oyuncularının başında gelen PlayStation ise, kendi mağazasından 2021 yılının en çok indirilen oyunlarını resmi blogundan paylaştı.
Listeyi Avrupa ve Amerika olarak paylaşan PlayStation, oyun konsollarına göre de listeyi sınıflandırdı.
ABD’de PS4 VE PS5’te en çok indirilen oyun NBA 2K22 olurken, Avrupa’da ise FIFA 22 ilk sırayı aldı.
İşte 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları:
1. FIFA 22
2. Call of Duty: Vanguard
3. FIFA 21
4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
5. Battlefield 2042
6. Among Us
7. Kena: Bridge of Spirits
8. FAR CRY 6
9. It Takes Two
10. Assassin’s Creed Valhalla
1. FIFA 22
2. Grand Theft Auto V
3. Minecraft
4. FIFA 21
5. Call of Duty: Black Ops Cold War
6. The Crew 2
7. Red Dead Redemption 2
8. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
9. Call of Duty: Vanguard
10. The Forest