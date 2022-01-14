2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Listeyi Avrupa ve Amerika olarak paylaşan PlayStation, oyun konsollarına göre de listeyi sınıflandırdı.

ABD’de PS4 VE PS5’te en çok indirilen oyun NBA 2K22 olurken, Avrupa’da ise FIFA 22 ilk sırayı aldı.

İşte 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları: