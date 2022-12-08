2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler

DÜNYADA EN ÇOK ARANANLAR

Dünya genelinde en çok sorgu yapılan kelime Wordle oldu. Beş harfli kelime bulma oyunu Wordle oyununun Türkçesi de çıktı.

Wordle 2022'ye damgasını vuran oyunlar arasına girdi.

Haberler tarafında ise en çok Ukrayna sorgusu yapıldı. Rusya'nın başlattığı savaşın ardından tüm dünyanın gündemi Ukrayna oldu.

Amber Heard'la mahkemesi gündemi uzun bir süre işgal eden Johnny Depp en çok aranan isim oldu.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith ikinci sıraya yerleşti.

Oyuncular sıralaması da isimler sıralamasıyla hemen hemen aynı oldu.

En çok merak edilen sporcu ise ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic başarılarıyla olduğu kadar skandallarıyla da merak konusu oldu.