2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenlerin listesi...

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 1

DÜNYADA EN ÇOK ARANANLAR

Dünya genelinde en çok sorgu yapılan kelime Wordle oldu. Beş harfli kelime bulma oyunu Wordle oyununun Türkçesi de çıktı. 

Wordle 2022'ye damgasını vuran oyunlar arasına girdi. 

Haberler tarafında ise en çok Ukrayna sorgusu yapıldı. Rusya'nın başlattığı savaşın ardından tüm dünyanın gündemi Ukrayna oldu. 

Amber Heard'la mahkemesi gündemi uzun bir süre işgal eden Johnny Depp en çok aranan isim oldu.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith ikinci sıraya yerleşti. 

Oyuncular sıralaması da isimler sıralamasıyla hemen hemen aynı oldu. 

En çok merak edilen sporcu ise ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic başarılarıyla olduğu kadar skandallarıyla da merak konusu oldu. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 2

Thor serisinin son filmi Love and Thunder en çok merak edilen film olurken gişe rekorları kıran Top Gun: Maverick filmi de ikinci sıraya yerleşti. 

Ölümler konusunda ise uzun bir süre İngiltere'yi yöneten Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü en çok ilgi gören olay oldu. Yemek tarifleri olarak dünya lezzetleri kendine yer buldu. Hint yemeği Paneer Pasanda en çok merak edilen tarig olurken tuzlu kurabiye ise üçüncü sırada yer aldı. 

Euphoria ise en çok merak edilen TV proframı oldu. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 3

TÜRKİYE ARAMA SONUÇLARI

Doların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu. 

İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 4

En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. 

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 5

Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi.

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 6

Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı. 

Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 7

Rüyada deprem olması Türkiye'nin en çok merak ettiği rüya tabiri araması oldu.

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 8

Ben neden sorusunun sonuçları ise ilgi çekiciydi. 

Ben neden sevilmiyorum sorgusu ilk sırayı alırken daha sonra "Ben neden bu kadar çirkinim", "Ben neden doğdum", "Ben neden dışlanıyorum" ve "Ben neden eziğim" sorguları yapıldı. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 9

Kim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu.

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 10

Moda konusunda en çok kar kombini merak edilirken sırasıyla bayram, sek erkek, piknik ve ilk buluşma kombinleri geldi.

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 11

"Nasıl olunur?" sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 12
2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 13

Merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti. 

Netflix dizisi Andropoz'un nerede çekildiği ve Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme gelen Çernobil'in yeri merak konusu oldu. 

2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler - 14

İnsanlar yakınlarda en çok nöbetçi eczaneyi merak etti. Daha sonra elektrikçi, otel, yemek ve taksi durağı sorguları yapıldı.

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