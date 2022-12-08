2022'de Google'da en çok arananlar: Türkiye ve dünyada trendler

Dünya genelinde en çok sorgu yapılan kelime Wordle oldu. Beş harfli kelime bulma oyunu Wordle oyununun Türkçesi de çıktı.
Wordle 2022'ye damgasını vuran oyunlar arasına girdi.
Haberler tarafında ise en çok Ukrayna sorgusu yapıldı. Rusya'nın başlattığı savaşın ardından tüm dünyanın gündemi Ukrayna oldu.
Amber Heard'la mahkemesi gündemi uzun bir süre işgal eden Johnny Depp en çok aranan isim oldu.
Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith ikinci sıraya yerleşti.
Oyuncular sıralaması da isimler sıralamasıyla hemen hemen aynı oldu.
En çok merak edilen sporcu ise ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic başarılarıyla olduğu kadar skandallarıyla da merak konusu oldu.
Thor serisinin son filmi Love and Thunder en çok merak edilen film olurken gişe rekorları kıran Top Gun: Maverick filmi de ikinci sıraya yerleşti.
Ölümler konusunda ise uzun bir süre İngiltere'yi yöneten Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü en çok ilgi gören olay oldu. Yemek tarifleri olarak dünya lezzetleri kendine yer buldu. Hint yemeği Paneer Pasanda en çok merak edilen tarig olurken tuzlu kurabiye ise üçüncü sırada yer aldı.
Euphoria ise en çok merak edilen TV proframı oldu.
Doların anlık durumu 2022 yılında Türkiye'deki en büyük merak konusuydu.
İlk sırada Dolar/TL sorgusu yer alırken sırasıyla Bayram tatili kaç gün, ÖBA , Bergen ve Kedi aramaları geldi.
En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu.
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isimken Mertens ve Joao Pedro diğer isimler oldu.
Trafik kazasında ölen futbolcu Ahmet Çalık vefat konusunda en büyük merak konusu oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Billur Kalkavan ve İlhan İrem geldi.
Diziler sıralamasında ise Star TV'nin Yalı Çapkını ve Duy Beni dizileri en çok merak ettiklerimiz sıralamasında ilk ikiyi aldı.
Daha sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri geldi.
Rüyada deprem olması Türkiye'nin en çok merak ettiği rüya tabiri araması oldu.
Ben neden sorusunun sonuçları ise ilgi çekiciydi.
Ben neden sevilmiyorum sorgusu ilk sırayı alırken daha sonra "Ben neden bu kadar çirkinim", "Ben neden doğdum", "Ben neden dışlanıyorum" ve "Ben neden eziğim" sorguları yapıldı.
Kim sorgusuna ise yarışma programları damga vurdu.
Moda konusunda en çok kar kombini merak edilirken sırasıyla bayram, sek erkek, piknik ve ilk buluşma kombinleri geldi.
"Nasıl olunur?" sorusunun en çok merak edileni Özel Güvenlik oldu. Daha sonra ölü yıkayıcılığı görevini yapan Gassal merak edildi.
Merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2 - 1 yenmişti.
Netflix dizisi Andropoz'un nerede çekildiği ve Ukrayna savaşıyla yeniden gündeme gelen Çernobil'in yeri merak konusu oldu.
İnsanlar yakınlarda en çok nöbetçi eczaneyi merak etti. Daha sonra elektrikçi, otel, yemek ve taksi durağı sorguları yapıldı.