2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar

2022'nin amiral gemisi telefonları oyun testine sokuldu. Testin sonuçları herkesi şaşırttı. Zirveyi Apple'ın muadillerine göre daha küçük bataryaya sahip telefonu iPhone 13 Pro Max'i aldı.

Haberler - ntv.com.tr 15.08.2022 - 12:17

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 1

Akıllı telefon tüketicilerinin en büyük sorunu batarya. Telefonların güçleri günden güne artsa da bu cihazları beslemek oldukça zor. Bir YouTube kanalı amiral gemilerini oyun testine soktu.

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 2

Testin sonuçları ise şaşırttı. Batarya boyutunun uzun süreli kullanımda tek etmen olmadığı ortaya çıktı.

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 3

TechDroider isimli kanalın testine göre zirveyi iPhone 13 Pro Max aldı. Sadece 4352 mAh kapasitesine sahio bu telefonun işlemcisi o kadar verimli ki kendisinden çok faha fazla mAh değerine sahip telefonları geride bırakabildi.

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 4

iPhone 13 Pro Max: 10 saat 35 dakika
12 Pro: 9 saat 38 dakika
OnePlus 10 Pro: 9 saat 19 dakika

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 5

Galaxy Z Fold4: 9 saat 18 dakika
Samsung Galaxy Z Flip4: 9 saat 4 dakika
Samsung Galaxy S22 Ultra: 8 saat 56 dakika

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 6

S22 ULTRA NEDEN GERİDE?

Listedeki altı telefona bakıldığında 5 bin mAh'lık devasa denilebilecek bataryaya sahip S22 Ultra en sonra yer aldı. Hatta 3700 mAh'lık Galaxy Z Flip4 bile S22 Ultra'dan daha iyi performans gösterdi.

2022'nin en güçlü telefonları batarya testinde: İşte sonuçlar - 7

Bunun nedeni ise S22 Ultra'nın işlemcisi. Tam bir performans telefonu olan S22 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 verilimlilik açısından diğerlerine göre daha fazla enerji tüketiyor.

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