2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu!

Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.
Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.
Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.
Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.
Oyun sanatçıları, 3 boyutlu modelleme ve illüstrasyon kullanarak dijital oyunlarda mekan ve karakter gibi sanatsal unsurlar oluşturmak için oyun tasarımcıları ve oyun geliştiricileriyle birlikte çalışır.
Yapay zeka mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.
Oyun Geliştiriciler, dijital ortamda oynanan bir oyunu teknik gereksinimler ve oyunun hangi platformda olduğuna bağlı olarak farklı türde kodlama dilleri ile sıfırdan oluşturan yazılım uzmanlarıdır.
Hasta koordinatörleri, hastanın sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan problemlerin çözümüne aracı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla sorumludur.
Konsept sanatçıları, bir oyun veya animasyonun temel tarzını belirleyen ve projede yer alacak tasarım fikirlerinin nasıl görüneceğini genellikle 2 boyutlu olacak şekilde oluşturan görsel sanatçılardır.
Yazılım kalite güvence mühendisleri, yazılım ürünlerinin istenen kaliteyi ve geliştirici şirket tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamak için yazılım geliştirme sürecinin her adımını izler.
Robotik mühendisleri, imalat başta olmak üzere birçok endüstride kullanılan robotların ve robotik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılandırılmasından sorumludur. Ayrıca bu sistemleri test etmek için yazılım sistemleri de oluştururlar.
Veri mühendisleri, bir organizasyon içindeki çeşitli kaynaklardan gelen verileri tasarlayarak, inşa ederek, entegre ederek ve yöneterek veri altyapısını hazırlayan yazılım mühendisleridir.
Back End Developerler, yazılım projelerinin arka planda çalışarak son kullanıcılara görünmeyen sistemleri inşa eder ve kodlar. Ayrıca sorumlu oldukları proje ve programların sorunsuz çalışmasını sağlamaktan da sorumludurlar.
3D modelleme uzmanları, bilgisayar destekli tasarım programlarının yardımıyla üç boyutlu model tasarımları veya nesne görselleri oluşturan multimedya sanatçılarıdır.
Ürün sahipleri, bir ürünün değerini en üst düzeye çıkarmak için ürünün tasarlanması, geliştirilmesi, kullanıma sunulması, takip edilmesi ve ürüne hizmet edecek yeni çözümlerin araştırılması dahil bir dizi görevden sorumludur.