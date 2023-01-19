2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu!

Customer Succes Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı)

Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.