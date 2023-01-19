2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu!

İş dünyasının popüler uygulaması LinkedIn, son beş yılın en fazla talep gören mesleklerini duyurdu. Listede teknoloji ağırlıklı meslekler öne çıktı. Zirvedeki meslek gelişen oyun sektörünün etkisiyle Game Designer olurken ikinci sırada ise büyüyen kripto para piyasasının etkisiyle Blockchain Developer yer buldu. İşte 2023 yılının öne çıkan meslekleri...

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 1

Game Designer (Oyun Geliştiricisi)

Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 2

Blockchain Developer (Blokzincir Geliştiricisi)

Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 3

Growth Specialist (Büyüme Uzmanı)

Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 4

Customer Succes Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı)

Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 5

Game Artist (Oyun Tasarımcısı)

Oyun sanatçıları, 3 boyutlu modelleme ve illüstrasyon kullanarak dijital oyunlarda mekan ve karakter gibi sanatsal unsurlar oluşturmak için oyun tasarımcıları ve oyun geliştiricileriyle birlikte çalışır.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 6

Artificial Intelligence Engineer (Yapay Zeka Mühendisi)

Yapay zeka mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 7

Game Developer (Oyuncu Geliştiricisi)

Oyun Geliştiriciler, dijital ortamda oynanan bir oyunu teknik gereksinimler ve oyunun hangi platformda olduğuna bağlı olarak farklı türde kodlama dilleri ile sıfırdan oluşturan yazılım uzmanlarıdır.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 8

Patient Coordinator (Hasta İlişkileri Sorumlusu)

Hasta koordinatörleri, hastanın sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan problemlerin çözümüne aracı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla sorumludur.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 9

Concept Artist (Konsept Sanatçısı)

Konsept sanatçıları, bir oyun veya animasyonun temel tarzını belirleyen ve projede yer alacak tasarım fikirlerinin nasıl görüneceğini genellikle 2 boyutlu olacak şekilde oluşturan görsel sanatçılardır.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 10

Software Quality Assurance Engineer (Yazılım Kalite Güvence Mühendisi)

Yazılım kalite güvence mühendisleri, yazılım ürünlerinin istenen kaliteyi ve geliştirici şirket tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamak için yazılım geliştirme sürecinin her adımını izler.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 11

Robotics Engineer (Robotik Mühendisi)

Robotik mühendisleri, imalat başta olmak üzere birçok endüstride kullanılan robotların ve robotik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılandırılmasından sorumludur. Ayrıca bu sistemleri test etmek için yazılım sistemleri de oluştururlar.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 12

Data Enginer (Veri Mühendisi)

Veri mühendisleri, bir organizasyon içindeki çeşitli kaynaklardan gelen verileri tasarlayarak, inşa ederek, entegre ederek ve yöneterek veri altyapısını hazırlayan yazılım mühendisleridir.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 13

Back-End Developer

Back End Developerler, yazılım projelerinin arka planda çalışarak son kullanıcılara görünmeyen sistemleri inşa eder ve kodlar. Ayrıca sorumlu oldukları proje ve programların sorunsuz çalışmasını sağlamaktan da sorumludurlar.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 14

3D Artist (3D Modelleme Uzmanı)

3D modelleme uzmanları, bilgisayar destekli tasarım programlarının yardımıyla üç boyutlu model tasarımları veya nesne görselleri oluşturan multimedya sanatçılarıdır.

2023 yılının öne çıkan meslekleri belli oldu! - 15

Product Owner (Ürün Sahibi)

Ürün sahipleri, bir ürünün değerini en üst düzeye çıkarmak için ürünün tasarlanması, geliştirilmesi, kullanıma sunulması, takip edilmesi ve ürüne hizmet edecek yeni çözümlerin araştırılması dahil bir dizi görevden sorumludur.

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