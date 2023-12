1- THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM

Ünlü film serisi The Lord of The Rings'in oyun uyarlaması olan bu yapım Metacritic tarafından 31 puanla listenin zirvesinde yer aldı.

Animasyonlar, grafik, hikaye ve oynanış olarak beklentisi olan oyunseverleri hüsrana uğratan The Lord of The Rings: Gollum oyunu, 2023'ün en kötü oyunu oldu.