2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar

Akıllı telefon üreticileri farklı segmentlerde birçok modeli satışa çıkartıyor. Ancak bütün şirketlerin amiral gemisi olarak adlandırılan üstün performanslı modelleri bulunuyor. Bu cihazlar güçlerini son teknolojiyle tasarlanmış işlemci setlerinden alıyor. İşte 2023'te merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonlar...

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 1

Akıllı telefonlarda kamera kalitesi, tasarım, batarya performansı gibi özelliklerin arasında bir cihazın amiral gemisi olup olmadığını anlamak için genellikle kullanılan işlemci setine bakılıyor.

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 2

Apple kendi işlemcisini üreten birkaç firmadan biri. Android tarafında ise özellikle Snapdragon 8 Plus Gen 2 ve Dimensity 9200 öne çıkıyor.

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 3

Apple'nın iPhone 15 ailesinde A17 Bionic işlemci yongasını kullanması bekleniyor. Android amiral gemisi telefonlar ise modele ve bölgeye Snapdragon 8 Plus Gen 2 ve Dimensity 9200 yongalarından birine sahip olacak.

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 4

İşte 2023'te amiral gemisi sınıfına girecek akıllı telefonlar ve bu cihazlarda kullanılması beklenen işlemci yongaları...

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 5

Samsung Galaxy S23 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
OnePlus 11 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
Oppo Reno 10 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 6

Vivo X90 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
Xiaomi 13 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
OPPO Find X6 (Snapdragon 8 Gen 2)

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 7

Vivo X90 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
OPPO Find X6 serisi (MediaTek Dimensity 9200)

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 8

ASUS ROG Phone 7 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
Xiaomi 13 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
Redmi K60 serisi (MediaTek Dimensity 9200)

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 9

Görüldüğü gibi bazı seriler her iki listede de bulunuyor.

2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar - 10

Bunun sebebi firmaların farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satışa sunulması ya da firmaların henüz nihai kararlarını vermemiş olması.

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