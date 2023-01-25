2023'ün merakla beklenen amiral gemileri: Üstün performanslı işlemci kullanılan akıllı telefonlar

Akıllı telefonlarda kamera kalitesi, tasarım, batarya performansı gibi özelliklerin arasında bir cihazın amiral gemisi olup olmadığını anlamak için genellikle kullanılan işlemci setine bakılıyor.
Apple kendi işlemcisini üreten birkaç firmadan biri. Android tarafında ise özellikle Snapdragon 8 Plus Gen 2 ve Dimensity 9200 öne çıkıyor.
Apple'nın iPhone 15 ailesinde A17 Bionic işlemci yongasını kullanması bekleniyor. Android amiral gemisi telefonlar ise modele ve bölgeye Snapdragon 8 Plus Gen 2 ve Dimensity 9200 yongalarından birine sahip olacak.
İşte 2023'te amiral gemisi sınıfına girecek akıllı telefonlar ve bu cihazlarda kullanılması beklenen işlemci yongaları...
Samsung Galaxy S23 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
OnePlus 11 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
Oppo Reno 10 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
Vivo X90 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
Xiaomi 13 serisi (Snapdragon 8 Gen 2)
OPPO Find X6 (Snapdragon 8 Gen 2)
Vivo X90 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
OPPO Find X6 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
ASUS ROG Phone 7 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
Xiaomi 13 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
Redmi K60 serisi (MediaTek Dimensity 9200)
Görüldüğü gibi bazı seriler her iki listede de bulunuyor.
Bunun sebebi firmaların farklı bölgelerde farklı işlemcilerle satışa sunulması ya da firmaların henüz nihai kararlarını vermemiş olması.