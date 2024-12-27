2024 yılına damga vuran insansı robotlar

İnsansı robotlar iş dünyasında hızla gelişiyor. Şu anki modeller, yavaş ve ağır olmalarına rağmen tekrarlayan görevlerde etkili olmaya başladı. Ancak uzmanlar, on yıl içinde robotların iş gücünde önemli bir yer edineceğini öngörüyor. İşte 2024 yılında öne çıkan yedi insansı robot...

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 1

Yapay zekanın ardından insansı robot akımı iş dünyasına etki etmeye başladı. 

Uzmanlar önümüzdeki on yıllık süreçte insansı robotların iş gücünün gerçeken faydalı bir üyesi haline gelebileceğini öne sürdü.

Muhtemelen insanlardan daha hızlı, daha uzun süre çalışabilir ve en iyi yapay zeka sohbet botlarından daha yüksek muhakeme yeteneklerine sahip olacakları tahmin ediliyor. Ayrıca, yıllık maliyetlerinin insanlara nazaran daha düşük olması bekleniyor.

Şimdiye kadar şirketler, insansı robot hususunda gelişim göstermekte zorlandı.

Buna rağmen, önümüzdeki beş yıl içinde, Atlas’ın çevikliği, Ameca’nın duygusal bağlantı yeteneği, Phoenix’in el becerileri, Figure 02’nin zekası ve Optimus’un tarzını birleştiren insansı robotların satışa sunulması muhtemel görünüyor.

 İşte 2024’te sınırları zorlayan yedi robot:

TEKNOLOJİ HABERLERİ

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 2

7 |  APOLLO | GENEL AMAÇLI ROBOT

Apptronik’in kurucuları, 2012-2013 yılları arasında NASA’nın Valkyrie robot projesinde çalıştı.

Bu etkileyici geçmişten gelen Apollo, 1.73 metre boyunda, genel amaçlı bir insansı robot.

Apollo, yaşlılara bakıcılık yapmaktan fabrikada çalışmaya kadar farklı işlerde kullanılabilecek bir robot olarak tanımlanıyor.

Nvidia ile yapılan ortaklık sayesinde, insanların görevleri nasıl yaptığını gözlemleyerek beceriler öğrenebilen yapay zeka kullanabiliyor.

Şu anda Apollo prototip aşamasında, ancak Apptronik, Mercedes-Benz ile fabrikalarda senaryoları test etmek için ortaklık yapıyor.

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 3

6 | DIGIT

Listemizdeki birçok robot gibi, Agility Robotics’in Digit’i de depolar gibi endüstriyel ortamlarda tekrarlayan görevleri yerine getirmek için tasarlandı.

Ancak rakiplerinden farklı olarak, bu robot halihazırda çalışıyor.

Digit'in 1.75 metre boyundaki çerçevesinin büyük kısmı, raflara yakın durmasını sağlayan geriye bakan bacaklardan oluşuyor.

Daha sevimli bir tasarım unsuru olarak, dikdörtgen LED “gözlere” sahip.

Gerçekte ise, çevresini algılamak için Lidar ve Intel RealSense derinlik kameralarını kullanıyor.

Digit, 36.000 dolarlık fiyatıyla sipariş edilebiliyor.

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 4

5 | PHOENİX | PARMAK USTASI ROBOT

Diğer robot üreticileri hız ve güç üzerine yoğunlaşırken, Sanctuary AI’nin Phoenix’i tamamen parmaklara odaklanıyor.

Aralık 2024’te şirket, 12 yüzlü bir zarla ince manevralar yapabilecek kadar hassas ve her parmak için dokunmatik pedlere sahip olan robotunu tanıttı.

Sanctuary AI, çabalarının çoğunu zekaya odaklıyor ve donanım eklemeleriyle yeni beceriler kazandırılabilecek modüler bir robot geliştirmeyi hedefliyor.

Ancak Phoenix hala bir prototip ve şimdiye kadar resmi olarak sadece Kanada’da bir perakende mağazasında bir haftalık deneme süreciyle, ürün paketleme gibi görevleri yerine getirdi.

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 5

4 | FIGURE 02 | KONUŞAN ROBOT

Tesla’nın Optimus Bot’u gibi, Figure 02 de bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor.

Bir de lazer gözlere sahip olsaydı, korkutucu olurdu. Ta ki bu 1.68 metrelik robotun yürüyüşünü ya da daha doğrusu, sendelemesini ve konuşmasını görene kadar.

Figure 02, listemizde konuşabilen tek robot ve OpenAI’nin büyük dil modellerini (LLM) kullanıyor.

Ona bir şeyler istediğinizi söyleyebilirsiniz ve size bir elma verebilir.

Ayrıca, onunla tıpkı ChatGPT ile konuşur gibi sohbet edebilirsiniz.

Hassas parmaklara ve hatalarından öğrenme yeteneğine sahip olan bu robot, en gelişmiş insansı robotlardan biri.

Ancak ne zaman prototip aşamasından çıkacağı henüz bilinmiyor.

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 6

3 | AMECA | DOST CANLISI ROBOT

Engineered Arts tarafından yaratılan Ameca, bu listedekilerden farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Gerçekçi eller ve duyguları ifade edebilen bir yüze sahip.

Esnek bir cilt, gerçekçi gözler ve yerleşik ya da bulut tabanlı yapay zeka seçenekleri sayesinde, sizi memnuniyetle gülümseyerek karşılayabilir ve sorulara neredeyse anında yanıt verebilir.

Ancak Ameca henüz yürüyemiyor.

Bunun yerine modüler olacak şekilde tasarlandı; tekerleklere bağlanabilir veya sadece gövde ve kafa olarak satın alınabilir (ya da kiralanabilir).

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 7

2 | ATLAS | KORKUTUCU ROBOT

Boston Dynamics tarafından geliştirilen 1.5 metre boyundaki insansı robot, inanılmaz denge yeteneklerine sahip.

Hatta bir yatay pozisyondan kalkıp zarifçe ayağa kalkabiliyor.

Başının üzerinde yer alan Cyclops tarzı bir göz, insanlarla etkileşim becerilerine pek yardımcı olmuyor.

Bu robotun korkutucu yeteneklerini daha da artıran şey, 9 km/s hızla koşabilmesi, zıplaması ve arka takla atabilmesi.

Listedeki diğer robotlardan farklı olarak, olağanüstü dengesi sayesinde zorlu arazilerde de hareket edebiliyor.

Yapay zeka destekli görme yeteneğiyle görevleri otonom olarak tamamlayabiliyor ve basit ama esnek pençelere sahip.

Ancak bu robot da şimdilik prototip aşamasında.

2024 yılına damga vuran insansı robotlar - 8

1 | OPTİMUS GEN 2 | ŞIK ROBOT

Tesla, Ekim 2024’te düzenlediği “We, Robot” etkinliğinde, şık insansı robotunun en yeni nesliyle katılımcıları etkiledi.

Aslında insanlar tarafından kontrol edildiği ortaya çıksa da robotların kokteyl hazırlayacak kadar hassas ellere sahip olduğu biliniyor.

Ancak yapay zeka ve gelişmiş sensörlerin birleşimi sayesinde, bu 1.73 metre boyundaki robotların 2025’te Tesla fabrikalarında görev alması an meselesi.

Tesla’nın derin kaynakları, yapay zeka, pil teknolojisi ve bileşenlere erişimi sayesinde, Optimus Gen 2’nin bugün en eksiksiz ve gelişmiş insansı robot olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

DAHA FAZLA GÖSTER