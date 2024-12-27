2024 yılına damga vuran insansı robotlar

Yapay zekanın ardından insansı robot akımı iş dünyasına etki etmeye başladı.

Uzmanlar önümüzdeki on yıllık süreçte insansı robotların iş gücünün gerçeken faydalı bir üyesi haline gelebileceğini öne sürdü.

Muhtemelen insanlardan daha hızlı, daha uzun süre çalışabilir ve en iyi yapay zeka sohbet botlarından daha yüksek muhakeme yeteneklerine sahip olacakları tahmin ediliyor. Ayrıca, yıllık maliyetlerinin insanlara nazaran daha düşük olması bekleniyor.

Şimdiye kadar şirketler, insansı robot hususunda gelişim göstermekte zorlandı.

Buna rağmen, önümüzdeki beş yıl içinde, Atlas’ın çevikliği, Ameca’nın duygusal bağlantı yeteneği, Phoenix’in el becerileri, Figure 02’nin zekası ve Optimus’un tarzını birleştiren insansı robotların satışa sunulması muhtemel görünüyor.

İşte 2024’te sınırları zorlayan yedi robot: