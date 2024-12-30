2025 yılına damgasını vuracak inanılmaz uzay görevleri
NASA'nın Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'yı inceleme görevinden Elon Musk'ın SpaceX'inin Starship roketini havada yakalamasına kadar , 2024'te inanılmaz uzay başarıları yaşandı. 2025 yılı, uzay keşifleri ve teknolojilerinde çığır açacak gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Bu yıl, NASA, SpaceX, Çin, Hindistan ve Avrupa Uzay Ajansı gibi dünya çapında uzay ajansları ve özel şirketler, insanlık için büyük keşiflere imza atacak misyonlar gerçekleştirecek. İşte 2025 yılında yapılması planlanan uzay görevleri.
2024 yılı, NASA'nın Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'yı inceleme görevinden Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starship roketini havada yakalamasına kadar birçok heyecan verici uzay başarısına sahne oldu.