2025 yılına damgasını vuracak inanılmaz uzay görevleri

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "2024 yılında keşfetmek, araştırmak ve ilham vermek için büyük adımlar attık. Tüm bunları yaparken Amerikan halkına ve tüm insanlığa elle tutulur faydalar sağladık" dedi.

Ancak 2025, uzay ajansları ve şirketler için daha da heyecan verici bir yıl olacak. Birçok dikkat çekici görev 2025'te gerçekleşecek. İşte 2025'te gerçekleşmesi planlanan görevler.