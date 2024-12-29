2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun
2025 yılının en çok beklenen oyunları belli oldu. Milyonlarca oyunsever, 2025'te birbirinden çarpıcı yapımlarla buluşmaya hazırlanıyor. ABD’de yapılan bir analiz, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği oyunları ve bu yapımlara olan ilgiyi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, bir oyun 123 binin üzerinde ortalama aylık aramayla 2025’in en çok beklenen oyunu olarak zirveye yerleşti. Üstelik, 48 eyalette bir numara olmayı başardı. İşte oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun.
2025 yılının en yüksek metascore puanına sahip olması beklenen oyunları belirlendi. Listenin zirvesinde yer almasıyla ise bir oyun yine oyun dünyasını şaşırtmadı. Peki, gelecek yıl hangi oyunlar heyecanla bekleniyor? ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, oyuncuların gözlerini diktiği yapımları ortaya çıkardı.