2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun

2025 yılının en çok beklenen oyunları belli oldu. Milyonlarca oyunsever, 2025'te birbirinden çarpıcı yapımlarla buluşmaya hazırlanıyor. ABD’de yapılan bir analiz, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği oyunları ve bu yapımlara olan ilgiyi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, bir oyun 123 binin üzerinde ortalama aylık aramayla 2025’in en çok beklenen oyunu olarak zirveye yerleşti. Üstelik, 48 eyalette bir numara olmayı başardı. İşte oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun.

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 1

2025 yılının en yüksek metascore puanına sahip olması beklenen oyunları belirlendi. Listenin zirvesinde yer almasıyla ise bir oyun yine oyun dünyasını şaşırtmadı. Peki, gelecek yıl hangi oyunlar heyecanla bekleniyor? ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, oyuncuların gözlerini diktiği yapımları ortaya çıkardı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 2

EN ÇOK BEKLENEN OYUNLAR HANGİLERİ?

Araştırmada dikkat çeken yapımlar ise şu şekilde sıralandı:

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 3

10- DUNE AWAKENİNG

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 4

9- FABLE 4

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 5

8- MONSTER HUNTER WİLDS

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 6

7- HAUNTED CHOCOLATİER

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 7

6- HOLLOW KNİGHT: SİLKSONG

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 8

5- KİNGDOM HEARTS IV

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 9

4- FALLOUT 5

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 10

3- ARK 2

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 11

2- LİTTLE NİGHTMARES III

2025'in en çok beklenen oyunları belli oldu: Oyuncuların gözlerini dikerek beklediği 10 oyun - 12

1- GRAND THEFT AUTO VI (GTA 6)

ABD’deki oyuncuların en çok beklediği oyun. Çıkış tarihi tam olarak belli olmasa da ilgi zirvede.

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