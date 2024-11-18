2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek!

Önümüzdeki aylarda gökyüzünü aydınlatacak büyük bir gök olayı gerçekleşecek. Altı gezegenin yan yana hizalanacağı bu kozmik manzarada gezegenlerden dördü Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak? Gezegenler ne zaman yan yana gelecek? İşte ayrıntılar...

2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek! - 1

Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 2025 yılının ilk ayında birlikte gökyüzünde görülebilecek.

Bu altı gezegen, 21 Ocak 2025'ten gözlemlenmeye başlanacak ve yaklaşık dört hafta boyunca görülebilir durumda olacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek! - 2

DÖRDÜ ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK

Bu gezegenlerden dördü Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek, diğer gezegenleri görmek için ise bir teleskopa ihtiyaç duyulacak.

Bu kozmik manzarayı görmek için en iyi zaman, Güneş battıktan sonra, yaklaşık 20:30 civarında olacak.

Venüs, Satürn ve Neptün’ü ufuk çizgisine yakın bir noktada görmek mümkün olacak.

Ancak bu gezegenler çok uzun süre görünür kalmayacak 3 saat içerisinde gözden kaybolacak.

2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek! - 3

GECENİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEBİLECEK

Mars, Jüpiter ve Uranüs ise gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.

Bu gezegenler kademeli olarak batacak ve Mars, Güneş doğmadan hemen önce vedasını yapacak.

Bu gezegen geçişi, şimdiye kadarki en etkileyici olanlardan biri olacak.

2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek! - 4

HAFTALAR BOYUNCA GÖRÜLEBİLİR OLACAK

Gezegenler mükemmel bir şekilde hizalanarak, Şubat ayı sonuna kadar haftalar boyunca büyüleyici bir görüntü sunacak.

Bu geçiş, eğlenceli ve heyecan verici bir manzara sunmanın yanı sıra, bir süreliğine tüm yedi gezegenin Merkür de dahil olmak üzere bir arada görülmesini sağlayacak.

Ancak Merkür, Satürn ve Neptün'ü tespit etmek zor olabilir, çünkü bunlar Güneş'in battığı noktaya yakın olacak.

Mart ayı başlarında ise bu görsel şölen yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Merkür, Satürn ve Neptün, Güneş'e daha yakın hale gelirken, Venüs’ün görünürlüğü de azalacak.

Yalnızca Jüpiter, Mars ve Uranüs birkaç hafta daha görülebilir durumda kalacak.

2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek! - 5

GEZEGENLER NE ZAMAN HİZALANACAK?

Gezegen geçişini görmek için en iyi zaman 21 Ocak 2025 ile 21 Şubat 2025 arasıdır.

Özellikle 29 Ocak haftası, yeni ay sırasında, en iyi görüntüleme fırsatını sunacaktır.

Bu göksel fenomen, sadece ABD'den değil, aynı zamanda Kanada, Meksika ve Hindistan'dan da gözlemlenebilir.

Geçiş, birkaç hafta boyunca gökyüzünde kalacak.

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