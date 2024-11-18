2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek!
Önümüzdeki aylarda gökyüzünü aydınlatacak büyük bir gök olayı gerçekleşecek. Altı gezegenin yan yana hizalanacağı bu kozmik manzarada gezegenlerden dördü Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak? Gezegenler ne zaman yan yana gelecek? İşte ayrıntılar...
Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 2025 yılının ilk ayında birlikte gökyüzünde görülebilecek.
Bu altı gezegen, 21 Ocak 2025'ten gözlemlenmeye başlanacak ve yaklaşık dört hafta boyunca görülebilir durumda olacak.