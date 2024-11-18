2025'te gökyüzü şöleni: Altı gezegen bir arada görülecek!

DÖRDÜ ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK

Bu gezegenlerden dördü Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek, diğer gezegenleri görmek için ise bir teleskopa ihtiyaç duyulacak.

Bu kozmik manzarayı görmek için en iyi zaman, Güneş battıktan sonra, yaklaşık 20:30 civarında olacak.

Venüs, Satürn ve Neptün’ü ufuk çizgisine yakın bir noktada görmek mümkün olacak.

Ancak bu gezegenler çok uzun süre görünür kalmayacak 3 saat içerisinde gözden kaybolacak.