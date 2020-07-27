21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında buzulların arasındaki bir dağın 130 metre derinliğine inşa edilen ambar, olası bir küresel felakette Nuh'un Gemisi gibi işlevi görecek. 21 TB büyüklüğünde açık kaynaklı kod Norveç'teki Kıyamet Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine taşındı.

ntv.com.tr 27.07.2020 - 08:32

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 1

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor.    

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 2

Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.   

 

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 3

İnsanlığı etkileyecek bir afet halinde bitki türlerinin korunması için inşa edilen tesisin yer aldığı ve 'insanlığın son umudu' olarak da anılan bölge artık 21 TB'lık açık kaynaklı koda da ev sahipliği yapıyor. 

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 4

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi olduğu Github 21 TB büyüklüğündeki açık kaynaklı kodu 'kıyamet deposu'na taşıdı. 

 

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 5

Norveç'teki Kıyamet Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine veri taşıyan GitHub'un nihai hedefi ise 'GitHub Kuzey Kutbu Kod Deposu'nu oluşturmak. 

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 6
Yedeklenen verilerin içerisinde hangi açık kaynaklı kodların bulunduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. GitHub, sürecin ne zaman tamamlanacağına dair de bir açıklama yapmadı.
21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 7

'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.  

21 TB'lık açık kaynaklı kod 'insanlığın son umudu'na taşındı - 8
Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu.
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