212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı

"ŞİMDİLİK SOSYAL MEDYAYI BIRAKIYORUM"

Rich Kleiman'ın gönderisini paylaşarak "Amin" yazan Lebron, gönderisinin altına yanıt olarak, "Bunları söylerken hepinizi selamlıyorum! Şimdilik sosyal medyayı bırakıyorum. Herkes kendine iyi baksın" diye ikinci bir mesaj ekledi.

Kleiman paylaşımında, "Bugün dünyada bu kadar nefret ve olumsuzluk varken, ulusal spor medyasının birçoğunun neden hala sporu olumsuz açılardan ele almanın en iyi yol olduğunu düşündüğünü anlamıyorum" diye yazmıştı.