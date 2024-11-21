212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı

NBA süperstarı LeBron James, Amerikan medyasında basketbolun ve sportif başarıların olumsuz bir şekilde yer almasından duyduğu üzüntüyü dile getirmek üzere sosyal paylaşım sitelerinden geçici olarak çekilme kararı aldığını açıkladı.

212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı - 1

Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldızı LeBron James yaptığı açıklamada, Amerikan medyasında basketbolun "olumsuz" bir şekilde yer almasını hedef alan bir yayına katıldıktan sonra bir sonraki duyuruya kadar sosyal paylaşım sitelerinden ayrılacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı - 2

SOSYAL MEDYADA 212 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

Instagram ve X'te toplam 212 milyon takipçisi olan James, NBA yıldızı Kevin Durant'in uzun süredir menajerliğini yapan Rich Kleiman'ın bir paylaşımını yeniden yayınladı.

212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı - 3

"ŞİMDİLİK SOSYAL MEDYAYI BIRAKIYORUM"

Rich Kleiman'ın gönderisini paylaşarak "Amin" yazan Lebron, gönderisinin altına yanıt olarak, "Bunları söylerken hepinizi selamlıyorum! Şimdilik sosyal medyayı bırakıyorum. Herkes kendine iyi baksın" diye ikinci bir mesaj ekledi.

Kleiman paylaşımında, "Bugün dünyada bu kadar nefret ve olumsuzluk varken, ulusal spor medyasının birçoğunun neden hala sporu olumsuz açılardan ele almanın en iyi yol olduğunu düşündüğünü anlamıyorum" diye yazmıştı.

212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı - 4

SAHAYA KONSANTRE OLMAK İÇİN UZAKLAŞTI

NBA'de 40.000'den fazla sayı atan ilk oyuncu olan 39 yaşındaki oyuncu, genellikle sporuna konsantre olmak için platformlardan uzak durduğunu açıkladı.

212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı - 5
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