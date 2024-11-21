212 milyon takipçisi vardı: LeBron James, sosyal medyayı bıraktı
NBA süperstarı LeBron James, Amerikan medyasında basketbolun ve sportif başarıların olumsuz bir şekilde yer almasından duyduğu üzüntüyü dile getirmek üzere sosyal paylaşım sitelerinden geçici olarak çekilme kararı aldığını açıkladı.
Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldızı LeBron James yaptığı açıklamada, Amerikan medyasında basketbolun "olumsuz" bir şekilde yer almasını hedef alan bir yayına katıldıktan sonra bir sonraki duyuruya kadar sosyal paylaşım sitelerinden ayrılacağını duyurdu.