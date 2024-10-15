237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor

Bilim insanları, 237 milyon yıl öncesine ait Brezilya'da yaşamış dünyanın en eski fosillerinden birinin keşfedildiğini açıkladı. Makalenin yazarı Rodrigo Temp Müller, "Bu bulgunun en önemli kısmı yaşı. Çok eski olduğu için bize dinozorların nasıl ortaya çıktığına dair ipuçları veriyor." ifadelerini kullandı.

237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor - 1

Şimdiye kadarki en eski fosillerden biri olduğuna inanılan bir fosil, dinozorların yükselişini açıklamaya yardımcı olabilir.

Brezilya'daki bilim insanları, yaklaşık 237 milyon yıl öncesine ait antik sürüngenin keşfedildiğini duyurdu.

3-6 KG AĞIRLIĞINDA

Araştırmacılar, Gondwanax paraisensis olarak adlandırılan dört ayaklı sürüngen türünün kabaca uzun kuyruklu küçük bir köpek büyüklüğünde ya da yaklaşık bir metre uzunluğunda ve üç ila altı kg ağırlığında olduğunu söyledi.

Bu küçük sürüngen, muhtemelen dünyanın çok daha sıcak olduğu zamanlarda, bugün Brezilya'nın güneyinde bulunan topraklarda dolaşıyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor - 2

Fosil, soyu tükenmiş bir sürüngen grubu olan yeni bir silesaurid olarak tanımlandı.

Paleontologlar silesauridlerin gerçek dinozorlar mı yoksa bir zamanlar Dünya'ya hükmeden canlıların öncüsü mü olduğunu tartışıyor.

Açıklamada, "Bu öncüllerin özelliklerinin anlaşılması, dinozorların evrimsel başarısı için neyin önemli olduğuna ışık tutabilir." denildi.

252 milyon ila 201 milyon yıl öncesine, Triyas dönemine tarihlenen bir kaya tabakasında bulunan Gondwanax paraisensis fosili, dinozorların yanı sıra memeliler, timsahlar, kaplumbağalar ve kurbağaların ilk ortaya çıktığı zamana ait.

237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor - 3

2014 YILINDA BREZİLYA'DA BULUNDU

Doktor Pedro Lucas Porcela Aurelio fosili 2014 yılında Brezilya'nın en güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinin Paraiso do Sul kasabasında buldu.

Aurelio, 2021 yılında bu fosilleri yerel bir üniversiteye bağışlayarak üç yıl sürecek bir araştırmayı başlattı.

Reuters'a konuşan Aurelio, "237 milyon yıl öncesine ait bir şeye dokunan ilk insan olmak olağanüstü." dedi.

Ayrıca çocukluğundan beri paleontoloji meraklısı olduğunu söyleyen Aurelio, "Bu tarif edilemez bir duygu" diye konuştu.

Bu keşif, paleontolog Rodrigo Temp Müller'in geçen ayın sonlarında Gondwana Research adlı bilimsel dergide yayınlanan bir makalesinde ayrıntılı olarak anlatılıyor.

237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor - 4

"DİNOZORLARIN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINA DAİR İPUCU VERİYOR"

Müller verdiği bir röportajda "Bu bulgunun en önemli kısmı yaşı. Çok eski olduğu için bize dinozorların nasıl ortaya çıktığına dair ipuçları veriyor." ifadelerini kullandı.

Aurelio tarafından bağışlandığında kalıntıların kalın bir kaya tabakasıyla kaplı olduğunu ve başlangıçta sadece omurların bazı kısımlarının görülebildiğini de sözlerine ekledi.

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