237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor

Şimdiye kadarki en eski fosillerden biri olduğuna inanılan bir fosil, dinozorların yükselişini açıklamaya yardımcı olabilir.

Brezilya'daki bilim insanları, yaklaşık 237 milyon yıl öncesine ait antik sürüngenin keşfedildiğini duyurdu.

3-6 KG AĞIRLIĞINDA

Araştırmacılar, Gondwanax paraisensis olarak adlandırılan dört ayaklı sürüngen türünün kabaca uzun kuyruklu küçük bir köpek büyüklüğünde ya da yaklaşık bir metre uzunluğunda ve üç ila altı kg ağırlığında olduğunu söyledi.

Bu küçük sürüngen, muhtemelen dünyanın çok daha sıcak olduğu zamanlarda, bugün Brezilya'nın güneyinde bulunan topraklarda dolaşıyordu.