237 milyon yıllık gizemli fosil: Dinozorların ortaya çıkışına ışık tutuyor
Bilim insanları, 237 milyon yıl öncesine ait Brezilya'da yaşamış dünyanın en eski fosillerinden birinin keşfedildiğini açıkladı. Makalenin yazarı Rodrigo Temp Müller, "Bu bulgunun en önemli kısmı yaşı. Çok eski olduğu için bize dinozorların nasıl ortaya çıktığına dair ipuçları veriyor." ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadarki en eski fosillerden biri olduğuna inanılan bir fosil, dinozorların yükselişini açıklamaya yardımcı olabilir.
Brezilya'daki bilim insanları, yaklaşık 237 milyon yıl öncesine ait antik sürüngenin keşfedildiğini duyurdu.
3-6 KG AĞIRLIĞINDA
Araştırmacılar, Gondwanax paraisensis olarak adlandırılan dört ayaklı sürüngen türünün kabaca uzun kuyruklu küçük bir köpek büyüklüğünde ya da yaklaşık bir metre uzunluğunda ve üç ila altı kg ağırlığında olduğunu söyledi.
Bu küçük sürüngen, muhtemelen dünyanın çok daha sıcak olduğu zamanlarda, bugün Brezilya'nın güneyinde bulunan topraklarda dolaşıyordu.