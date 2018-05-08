24 Haziran'da nerede oy kullanılacağı internetten nasıl sorgulanır? (3 adımda seçmen kaydı sorgulama)

1 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim inde milyonlarca kişi sandık başına gidecek.

2 Seçmen kayıtlarına, vatandaşlar muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabiliyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu da var o da internet üzerinden kontrol etmek.

3 1. Sorgulama yapmak için iki opsiyonunuz var: E-Devlet ve YSK'nın resmi sitesi.

4 2. E-Devlet'te sorgulama yapmak için giriş sağladıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" diye aratarak sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

5 3. YSK'dan sorgulama yapmak için kimliğinizi yanınızda bulundurmalısınız. Zira nüfus cüzdanınızdaki, nüfus kayıt numarası gibi bilgilere ihtiyaç duyacaksınız.

6 Seçmen kayıtlarına E-Devlet üzerinden kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracaat ederek e-devlet şifresini alabilir.

7 PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

8 Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor: