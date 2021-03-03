300 yıllık mektubu açmadan okudular

Bilim insanları 300 yıldan uzun bir süre önce yazılmış mektubu açmadan okumayı başardı. Çalışmada X-ray makineleri ve yüksek çözünürlüklü üç boyutlu taramalar kullanıldı.

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ntv.com.tr 03.03.2021 - 09:24

1697 yılında yazılmış olan bir mektubun içeriği artık insanlık için bir sır değil. MIT ve King's Collage London'da görev yapan araştırmacılar mektubun bütünlüğüne zarar vermeden içindekileri okumayı başardı.

Mektup kilitleme tekniği ile katlandığı belirtilen mektubun içeriğine de böylece ulaşılmış oldu. Araştırmacılar mektubun 300 yıl önce yazılmış bir ölüm ilanı olduğunu belirtti. İçerikten ziyade yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Eski bir güvenlik tekniğiyle kapatılan mektubun okunması için X-ray cihazları ve yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu modellemelerden faydalanıldı.

Sanal açma yöntemi adı verilen bir teknikle taranan mektuptaki harfler uygun yerlere yerleştirildi.

Geçmişten gelen binlerce kilitli mektubun olduğu belirtilen çalışmada bu teknik sayesinde mektupların tarihsel dokularına dokunulmadan içeriklerine ulaşmanın mümkün olduğu belirtidi.

Mektup zarfının kullanılmadığı Ortaçağdan itibaren içeriklerin güvenliğinin sağlanması için mektuplar özel olarak katlanıyordu.

Kağıdın kendisiyle mühürlenen mektuplar mühür yırtılmadan okunamıyordu. Erken dönem kriptoloji uygulamaları arasında gösterilen mektup kilitleme tekniğiyle içeriğin güvenliği sağlanıyordu.

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