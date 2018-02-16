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3000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

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Amiral gemisi modellerinin 6-7 bin TL bandında yerleştiği günümüzde pek çok kullanıcı çareyi teknoloji devlerinin bir önceki modellerini satın almakta buluyor. Fiyatı 3 bin TL'nin altında olan akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte 3 bin TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

  • 1

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    5.1 inç ekran 

  • 2

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    32 GB hafıza 

  • 3

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    4 GB RAM 

  • 4

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    3 bin mAh batarya 

  • 5

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7
    12 MP kamera
  • 6

    iPhone 6

    iPhone 6

    4.7 inç ekran 

  • 7

    iPhone 6

    iPhone 6

    16 GB hafıza 

  • 8

    iPhone 6

    iPhone 6

    1 GB RAM 

  • 9

    iPhone 6

    iPhone 6

    1800 mAh batarya 

     

  • 10

    iPhone 6

    iPhone 6

    8 MP kamera 

  • 11

    General Mobile GM 5 Plus

    General Mobile GM 5 Plus

    5.5 inç ekran 

  • 12

    General Mobile GM 5 Plus

    General Mobile GM 5 Plus

    32 GB hafıza 

  • 13

    General Mobile GM 5 Plus

    General Mobile GM 5 Plus

    3 GM RAM 

  • 14

    General Mobile GM 5 Plus

    General Mobile GM 5 Plus

    3 bin 100 mAh batarya 

  • 15

    General Mobile GM 5 Plus

    General Mobile GM 5 Plus
    13 MP kamera
  • 16

    Vestel Venus Z10

    Vestel Venus Z10

    5.2 inç ekran 

  • 17

    Vestel Venus Z10

    Vestel Venus Z10

    64 GB hafıza 

  • 18

    Vestel Venus Z10

    Vestel Venus Z10

    4 GB RAM 

  • 19

    Vestel Venus Z10

    Vestel Venus Z10

    3 bin 50 mAh batarya 

  • 20

    Vestel Venus Z10

    Vestel Venus Z10
    13 MP kamera
  • 21

    Xiaomi Mi 5s Plus

    Xiaomi Mi 5s Plus

    5.7 inç ekran 

  • 22

    Xiaomi Mi 5s Plus

    Xiaomi Mi 5s Plus

    64 GB hafıza 

  • 23

    Xiaomi Mi 5s Plus

    Xiaomi Mi 5s Plus

    4 GB RAM 

  • 24

    Xiaomi Mi 5s Plus

    Xiaomi Mi 5s Plus

    3 bin 800 mAh batarya 

  • 25

    Xiaomi Mi 5s Plus

    Xiaomi Mi 5s Plus
    13 MP kamera
  • 26

    OnePlus 3T

    OnePlus 3T

    5.5 inç ekran 

  • 27

    OnePlus 3T

    OnePlus 3T

    64 GB hafıza 

  • 28

    OnePlus 3T

    OnePlus 3T

    6 GB RAM 

  • 29

    OnePlus 3T

    OnePlus 3T

    3 bin 400 mAh batarya 

  • 30

    OnePlus 3T

    OnePlus 3T
    16 MP kamera
  • 31

    iPhone SE

    iPhone SE

    4 inç ekran 

  • 32

    iPhone SE

    iPhone SE

    16 GB hafıza 

  • 33

    iPhone SE

    iPhone SE

    2 GB RAM 

  • 34

    iPhone SE

    iPhone SE

    1625 mAh batarya 

  • 35

    iPhone SE

    iPhone SE
    12 MP kamera
  • 36

    General Mobile GM 6

    General Mobile GM 6

    5 inç ekran 

  • 37

    General Mobile GM 6

    General Mobile GM 6

    32 GB depolama alanı 

  • 38

    General Mobile GM 6

    General Mobile GM 6

    3 GB RAM 

  • 39

    General Mobile GM 6

    General Mobile GM 6

    3 bin mAh batarya 

  • 40

    General Mobile GM 6

    General Mobile GM 6
    13 MP kamera
  • 41

    Xiaomi Mi 6

    Xiaomi Mi 6

    5.15 inç ekran 

  • 42

    Xiaomi Mi 6

    Xiaomi Mi 6

    64 GB hafıza 

  • 43

    Xiaomi Mi 6

    Xiaomi Mi 6

    6 GB RAM 

  • 44

    Xiaomi Mi 6

    Xiaomi Mi 6

    3 bin 350 mAh batarya 

  • 45

    Xiaomi Mi 6

    Xiaomi Mi 6
    12 MP kamera
  • 46

    LG G5

    LG G5

    5.3 inç ekran 

  • 47

    LG G5

    LG G5

    32 GB hafıza 

  • 48

    LG G5

    LG G5

    4 GB RAM 

  • 49

    LG G5

    LG G5

    2 bin 800 mAh batarya 

  • 50

    LG G5

    LG G5
    16 MP kamera
  • 51

    HTC 10

    HTC 10

    5.2 inç ekran 

  • 52

    HTC 10

    HTC 10

    32 GB hafıza 

  • 53

    HTC 10

    HTC 10

    4 GB RAM 

  • 54

    HTC 10

    HTC 10

    3 bin mAh batarya 

  • 55

    HTC 10

    HTC 10
    12 MP kamera
  • 56

    Samsung Galaxy C9 Pro

    Samsung Galaxy C9 Pro

    6 inç ekran 

  • 57

    Samsung Galaxy C9 Pro

    Samsung Galaxy C9 Pro

    64 GB hafıza 

  • 58

    Samsung Galaxy C9 Pro

    Samsung Galaxy C9 Pro

    6 GB RAM 

  • 59

    Samsung Galaxy C9 Pro

    Samsung Galaxy C9 Pro

    4 bin mAh batarya 

  • 60

    Samsung Galaxy C9 Pro

    Samsung Galaxy C9 Pro
    16 MP kamera
  • 61

    Huawei P9

    Huawei P9

    5.2 inç ekran 

  • 62

    Huawei P9

    Huawei P9

    32 GB hafıza 

  • 63

    Huawei P9

    Huawei P9

    3 GB RAM 

  • 64

    Huawei P9

    Huawei P9

    3 bin mAh batarya 

  • 65

    Huawei P9

    Huawei P9
    12 MP kamera
  • 66

    Samsung Galaxy Note 5

    Samsung Galaxy Note 5

    5.7 inç ekran 

  • 67

    Samsung Galaxy Note 5

    Samsung Galaxy Note 5

    32 GB hafıza 

  • 68

    Samsung Galaxy Note 5

    Samsung Galaxy Note 5

    4 GB RAM 

  • 69

    Samsung Galaxy Note 5

    Samsung Galaxy Note 5

    3 bin mAh batarya 

  • 70

    Samsung Galaxy Note 5

    Samsung Galaxy Note 5
    16 MP kamera
  • 71

    Lenovo P2

    Lenovo P2

    5.5 inç ekran 

  • 72

    Lenovo P2

    Lenovo P2

    32 GB hafıza 

  • 73

    Lenovo P2

    Lenovo P2

    4 GB RAM 

  • 74

    Lenovo P2

    Lenovo P2

    5 bin 100 mAh batarya 

  • 75

    Lenovo P2

    Lenovo P2
    13 MP kamera
  • 76

    LG V10

    LG V10

    5.7 inç ekran 

  • 77

    LG V10

    LG V10

    64 GB hafıza 

  • 78

    LG V10

    LG V10

    4 GB RAM 

  • 79

    LG V10

    LG V10

    3 bin mAh batarya 

  • 80

    LG V10

    LG V10
    16 MP kamera
  • 81

    Sony Xperia Z5

    Sony Xperia Z5

    5.2 inç ekran 

  • 82

    Sony Xperia Z5

    Sony Xperia Z5

    32 GB depolama 

  • 83

    Sony Xperia Z5

    Sony Xperia Z5

    3 GB RAM 

  • 84

    Sony Xperia Z5

    Sony Xperia Z5

    2 bin 900 mAh batarya 

  • 85

    Sony Xperia Z5

    Sony Xperia Z5
    23 MP kamera
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