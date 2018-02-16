3000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar
ntv.com.tr
Amiral gemisi modellerinin 6-7 bin TL bandında yerleştiği günümüzde pek çok kullanıcı çareyi teknoloji devlerinin bir önceki modellerini satın almakta buluyor. Fiyatı 3 bin TL'nin altında olan akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte 3 bin TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
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1
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
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2
Samsung Galaxy S7
32 GB hafıza
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3
Samsung Galaxy S7
4 GB RAM
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4
Samsung Galaxy S7
3 bin mAh batarya
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5
Samsung Galaxy S712 MP kamera
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6
iPhone 6
4.7 inç ekran
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7
iPhone 6
16 GB hafıza
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8
iPhone 6
1 GB RAM
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9
iPhone 6
1800 mAh batarya
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10
iPhone 6
8 MP kamera
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11
General Mobile GM 5 Plus
5.5 inç ekran
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12
General Mobile GM 5 Plus
32 GB hafıza
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13
General Mobile GM 5 Plus
3 GM RAM
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14
General Mobile GM 5 Plus
3 bin 100 mAh batarya
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15
General Mobile GM 5 Plus13 MP kamera
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16
Vestel Venus Z10
5.2 inç ekran
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17
Vestel Venus Z10
64 GB hafıza
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18
Vestel Venus Z10
4 GB RAM
-
19
Vestel Venus Z10
3 bin 50 mAh batarya
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20
Vestel Venus Z1013 MP kamera
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21
Xiaomi Mi 5s Plus
5.7 inç ekran
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22
Xiaomi Mi 5s Plus
64 GB hafıza
-
23
Xiaomi Mi 5s Plus
4 GB RAM
-
24
Xiaomi Mi 5s Plus
3 bin 800 mAh batarya
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25
Xiaomi Mi 5s Plus13 MP kamera
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26
OnePlus 3T
5.5 inç ekran
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27
OnePlus 3T
64 GB hafıza
-
28
OnePlus 3T
6 GB RAM
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29
OnePlus 3T
3 bin 400 mAh batarya
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30
OnePlus 3T16 MP kamera
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31
iPhone SE
4 inç ekran
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32
iPhone SE
16 GB hafıza
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33
iPhone SE
2 GB RAM
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34
iPhone SE
1625 mAh batarya
-
35
iPhone SE12 MP kamera
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36
General Mobile GM 6
5 inç ekran
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37
General Mobile GM 6
32 GB depolama alanı
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38
General Mobile GM 6
3 GB RAM
-
39
General Mobile GM 6
3 bin mAh batarya
-
40
General Mobile GM 613 MP kamera
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41
Xiaomi Mi 6
5.15 inç ekran
-
42
Xiaomi Mi 6
64 GB hafıza
-
43
Xiaomi Mi 6
6 GB RAM
-
44
Xiaomi Mi 6
3 bin 350 mAh batarya
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45
Xiaomi Mi 612 MP kamera
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46
LG G5
5.3 inç ekran
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47
LG G5
32 GB hafıza
-
48
LG G5
4 GB RAM
-
49
LG G5
2 bin 800 mAh batarya
-
50
LG G516 MP kamera
-
51
HTC 10
5.2 inç ekran
-
52
HTC 10
32 GB hafıza
-
53
HTC 10
4 GB RAM
-
54
HTC 10
3 bin mAh batarya
-
55
HTC 1012 MP kamera
-
56
Samsung Galaxy C9 Pro
6 inç ekran
-
57
Samsung Galaxy C9 Pro
64 GB hafıza
-
58
Samsung Galaxy C9 Pro
6 GB RAM
-
59
Samsung Galaxy C9 Pro
4 bin mAh batarya
-
60
Samsung Galaxy C9 Pro16 MP kamera
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61
Huawei P9
5.2 inç ekran
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62
Huawei P9
32 GB hafıza
-
63
Huawei P9
3 GB RAM
-
64
Huawei P9
3 bin mAh batarya
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65
Huawei P912 MP kamera
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66
Samsung Galaxy Note 5
5.7 inç ekran
-
67
Samsung Galaxy Note 5
32 GB hafıza
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68
Samsung Galaxy Note 5
4 GB RAM
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69
Samsung Galaxy Note 5
3 bin mAh batarya
-
70
Samsung Galaxy Note 516 MP kamera
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71
Lenovo P2
5.5 inç ekran
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72
Lenovo P2
32 GB hafıza
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73
Lenovo P2
4 GB RAM
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74
Lenovo P2
5 bin 100 mAh batarya
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75
Lenovo P213 MP kamera
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76
LG V10
5.7 inç ekran
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77
LG V10
64 GB hafıza
-
78
LG V10
4 GB RAM
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79
LG V10
3 bin mAh batarya
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80
LG V1016 MP kamera
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81
Sony Xperia Z5
5.2 inç ekran
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82
Sony Xperia Z5
32 GB depolama
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83
Sony Xperia Z5
3 GB RAM
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84
Sony Xperia Z5
2 bin 900 mAh batarya
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85
Sony Xperia Z523 MP kamera