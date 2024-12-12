301 bin dolar değerindeki en pahalı iPhone piyasaya sürüldü: Muhteşem Süleyman ayrıntısı dikkat çekti!
Dubai merkezli lüks telefon üreticisi Caviar, şimdiye kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini piyasaya sürdü. "Büyük, Korkunç, Muhteşem" olarak tanımlanan bu telefon, arka kapaktaki üç ikonik hükümdarın tasarımlarıyla dikkat çekti.
Dubai merkezli lüks akıllı telefon firması Caviar, akıllı telefon dünyasında devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, şimdiye kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini duyurdu.
Caviar’ın "Büyük, Korkunç, Muhteşem" şeklinde tanımladığı bu yeni model, özel tasarımı ve değerli taşlarla süslenmiş yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.