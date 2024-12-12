301 bin dolar değerindeki en pahalı iPhone piyasaya sürüldü: Muhteşem Süleyman ayrıntısı dikkat çekti!

YALNIZCA 3 ADET

Bu özel iPhone 16 Pro Max, yalnızca 3 adet üretileceği belirtilerek, Caviar’ın ‘Corona’ koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak tanıtıldı. Koleksiyonluk olan bu telefonun fiyatı ise tam 301 bin 979 (yaklaşık 10,4 milyon Türk Lirası) dolar olarak belirlendi.