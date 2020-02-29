33 milyar dolarlık şirket scooter işine girdi

Piyasa değeri 33 milyar dolar bandında olan Ford, elektrikli scooter paylaşım modelini ABD'nin ardından Avrupa'ya açmaya hazırlanıyor.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr 29.02.2020 - 15:32

Ford'un sahibi olduğu Spin, Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor. Halihazırda ABD'de kullanımda olan scooter paylaşım platformu Avrupa pazarına Almanya ile giriş yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Spin önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'nın Cologne kentinde hizmet veremeye başlayacak.

Aynı açıklamaya göre, şirket önümüzdeki ay Fransa'nın başkenti Paris'te de hizmete girebilmek için gerekli başvuruları yapacak.

Piyasa değeri 33 milyar dolar bandında olan Ford, 2018 yılında elektrikli scooter girişimi Spin’i 100 milyon dolar karşılığında bünyesinde katmıştı.

2016 yılında bir start-up olarak kurulan Spin, ilk olarak ABD'nin San Francisco kentinde hizmet vermeye başlamış, ilerleyen yıllarda ülkenin diğer kentleri ve üniversite kampüslerinde de kullanıma açılmıştı.

Paylaş





