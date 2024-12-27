371 gün uzayda kaldı, Dünya'ya dönünce bambaşka bir gerçekle karşılaştı: "Uyum sağlaması daha zor oldu"
NASA astronotu Frank Rubio, tarihe geçen 371 günlük uzay macerasının ardından Dünya'ya döndü ve uzayda geçirilen uzun sürenin insan vücudu üzerindeki etkilerini anlattı. ABD'li bir astronotun uzayda kaldığı en uzun süre olan bu rekor, bilim dünyası için önemli bir dönüm noktası. Ancak Rubio'nun deneyimleri, uzayın insan bedeni üzerindeki acımasız etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Uzayda bir yıl geçiren NASA astronotu Frank Rubio, Dünya’ya döndükten sonra, yerçekimsiz ortamın insan vücudu üzerinde bıraktığı etkileri anlatarak bilim dünyasını bir kez daha şaşırttı.