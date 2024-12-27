371 gün uzayda kaldı, Dünya'ya dönünce bambaşka bir gerçekle karşılaştı: "Uyum sağlaması daha zor oldu"

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR LÜKS DEĞİL

Rubio'nun UUİ'ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) yaptığı bu görev başlangıçta altı ay sürecekti. Ancak planlar değişti ve Rubio, yerçekimsiz ortamda bir yılın üzerinde süre geçirdi.

Yerçekiminin yokluğu, kas kütlesi kaybı, kemik yoğunluğunda azalma ve denge sorunları gibi birçok fiziksel zorluk yarattı. Uzmanlar, bu tür etkilerin genellikle görevin ilk dönemlerinde başladığını ancak zamanla azaldığını belirtiyor.