4 ayaklı robot insanlar için tehlikeli işlerde kullanılacak (Konya'da üretildi)

DHA 06.06.2020 - 12:20
Türkiye’nin tek robot fabrikası Akınrobotics, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi.
ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor.
Tüm arazi şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrikada insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotun da olduğunu belirtti.
17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip.