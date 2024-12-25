4 bin 500 yıllık gizem çözüldü: Dünyanın en eski masa oyunu böyle oynanıyormuş!

MÖ 3. binyılda zirveye ulaşan Şehr-i Sokhta, Doğu İran platosunun önemli şehirlerinden biriydi. Burada bulunan masa oyununun MÖ 2 bin 600-2 bin 400 yıllarına tarihlendiği düşünülüyor. Aynı döneme ait yüzlerce benzer oyun, bölgenin sosyal hayatında masa oyunlarının ne kadar popüler olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, bu oyunların “yirmi kare oyunu” veya “yirmi oyunu” olarak anıldığını, ancak her kültürün bu oyunlara farklı isimler verdiğini ifade etti.