4 bin 500 yıllık gizem çözüldü: Dünyanın en eski masa oyunu böyle oynanıyormuş!
Bilim insanları dünyanın en eski masa oyunlarından birinin kurallarını nihayet çözmüş olabilir. Güneydoğu İran’da bulunan Şehr-i Sokhta’da, 1977’de bir mezardan çıkarılan yaklaşık 4 bin 500 yıllık masa oyunu, yıllar süren araştırmaların ardından uzmanlar tarafından çözülmeye başlandı.
Güneydoğu İran’da bulunan antik bir masa oyunu, kazısından yarım asır sonra anlam kazandı. Bilim insanları, binlerce yıllık bu oyunun nasıl oynanabileceğine dair olası kuralları ortaya koydu.
İngiltere’den bir bilgisayar bilimci ve İranlı bir arkeoloğun iş birliğiyle oyunun olası kuralları yeniden canlandırıldı ve 50 tecrübelli oyuncu üzerinde test edildi.