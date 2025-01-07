4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi
James Webb Uzay Teleskobu, gözlemlenebilir evrenin yarısındaki bir galakside 44 ayrı yıldızın görüntüsünü yakalayarak gökbilimcileri büyüledi. Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Rogier Windhorst, "Webb'in onları bu kadar çok sayıda görebileceğini hiç hayal etmemiştim. Webb hepimizi şaşırtmaya devam ediyor." dedi. Ejderha adı verilen galaksiye ait bu yıldızlar, yaşamlarının son aşamalarında kırmızı süper devler olarak tanımlandı. Yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu keşif, evrendeki en büyük yıldız topluluğu olarak kayda geçti.
James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gözlemlenebilir evrenin yarısındaki bir galakside 44 ayrı yıldızın görüntülerini yakaladı.
"HEPİMİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"
Keşif ekibinin bir parçası olan Arizona Eyalet Üniversitesi'nden gökbilimci Rogier Windhorst yaptığı açıklamada, "Webb'in onları bu kadar çok sayıda görebileceğini hiç hayal etmemiştim ve şimdi burada, sadece bir yıl arayla çekilen görüntülerde bu yıldızların gecenin içindeki ateş böcekleri gibi bir görünüp bir kaybolduğunu gözlemliyoruz. Webb hepimizi şaşırtmaya devam ediyor." dedi.