4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi

4 MİLYAR IŞIK YILI UZAKTA

Ejderha aslında, Abell 370 galaksi kümesinin arkasında tesadüfen hizalanmasının neden olduğu çarpıcı kozmik seraplar olan tek bir arka plan spiral galaksinin birkaç kopyalanmış görüntüsünün bir karışımıdır.

Abell 370'in kendisi, bizden yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzakta, Cetus takımyıldızında yerçekimiyle birbirine bağlı birkaç yüz galaksiden oluşan şaşırtıcı bir çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır.