4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu, gözlemlenebilir evrenin yarısındaki bir galakside 44 ayrı yıldızın görüntüsünü yakalayarak gökbilimcileri büyüledi. Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Rogier Windhorst, "Webb'in onları bu kadar çok sayıda görebileceğini hiç hayal etmemiştim. Webb hepimizi şaşırtmaya devam ediyor." dedi. Ejderha adı verilen galaksiye ait bu yıldızlar, yaşamlarının son aşamalarında kırmızı süper devler olarak tanımlandı. Yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu keşif, evrendeki en büyük yıldız topluluğu olarak kayda geçti.

4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi - 1

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gözlemlenebilir evrenin yarısındaki bir galakside 44 ayrı yıldızın görüntülerini yakaladı.

"HEPİMİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"

Keşif ekibinin bir parçası olan Arizona Eyalet Üniversitesi'nden gökbilimci Rogier Windhorst yaptığı açıklamada, "Webb'in onları bu kadar çok sayıda görebileceğini hiç hayal etmemiştim ve şimdi burada, sadece bir yıl arayla çekilen görüntülerde bu yıldızların gecenin içindeki ateş böcekleri gibi bir görünüp bir kaybolduğunu gözlemliyoruz. Webb hepimizi şaşırtmaya devam ediyor." dedi.

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4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi - 2

EVRENDEKİ EN BÜYÜK YILDIZ TOPLULUĞU

Yeni keşfedilen 44 yıldız uzak evrende şimdiye kadar gözlemlenen en büyük yıldız topluluğu.

Işığı görüntünün sol ortasında yer alan ve Ejderha olarak adlandırılan çarpıcı uzunluktaki filize dönüşmüş olan uzak, gizli bir galaksiye aittir.

Ejderha'nın ana galaksisinden gelen ışık, kabaca 6,5 milyar yıl önce, evren bugünkü yaşının yarısındayken uzayda yolculuk etmeye başladı.

Araştırmacılar, Ejderha'daki yeni keşfedilen yıldızların her birinin renklerini analiz ederek, Orion takımyıldızının sağ omzuna tünemiş tanıdık belki de yakında patlayacak Betelgeuse gibi yaşamlarının son aşamalarında kırmızı süper devler oldukları sonucuna vardılar.

4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi - 3

4 MİLYAR IŞIK YILI UZAKTA

Ejderha aslında, Abell 370 galaksi kümesinin arkasında tesadüfen hizalanmasının neden olduğu çarpıcı kozmik seraplar olan tek bir arka plan spiral galaksinin birkaç kopyalanmış görüntüsünün bir karışımıdır.

Abell 370'in kendisi, bizden yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzakta, Cetus takımyıldızında yerçekimiyle birbirine bağlı birkaç yüz galaksiden oluşan şaşırtıcı bir çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır.

4 milyar ışık yılı uzakta: Evrenin en büyük yıldız topluluğu görüntülendi - 4

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın ortak yazarlarından Fengwu Sun, 2022 ve 2023 yıllarında JWST tarafından çekilen Ejderha görüntülerinde arka planda yerçekimsel olarak merceklenmiş bir galaksi ararken yıldız hazinesine rastladı.

Sun açıklamasında, "Verileri işlediğimizde, çok sayıda bireysel yıldız noktası gibi görünen şeylerin olduğunu fark ettik. Bu heyecan verici bir bulguydu çünkü ilk kez bu kadar çok bireysel yıldızı bu kadar uzakta görebildik." dedi.

Bu sonuçlarla ilgili bir çalışma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

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