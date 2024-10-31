400 yıllık "Vampir Kadın" yeniden canlandırıldı

Geçtiğimiz ay ise Polonya’da başı kesilmiş bir "vampir çocuk" kalıntısının bulunması, bu uygulamaların farklı varyasyonlarını gündeme getirdi.



Zosia'nın mezarında bulunan altın veya gümüş iplikle dokunmuş bir ipek başlık da kadının yüksek sosyal statüye sahip olduğuna işaret ediyor. Bu başlığın, köydeki diğer mezarlardan farklı olarak kadının toplum içindeki özel konumunu yansıttığı düşünülüyor.