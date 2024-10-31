400 yıllık "Vampir Kadın" yeniden canlandırıldı
Polonya'da iki yıl önce yapılan bir kazıda, o dönem ölülerin dirilip geri dönmesini engellemek amacıyla orak ve asma kilitle gömülmüş 400 yıllık bir kadın mezarı bulundu. Arkeologlar, Zosia olarak adlandırdıkları kadının yüzünü DNA ve 3D baskı kullanarak yeniden şekillendirdi.
Polonya'da iki yıl önce yapılan bir arkeolojik kazıda, boynuna yerleştirilmiş bir orak ve ayağına takılmış üçgen bir asma kilitle gömülmüş 400 yıllık bir kadının kalıntıları bulundu. Antik inanışlara göre, kadının mezarına yerleştirilen orak, ölülerin dirilip geri dönmesini engellemek amacıyla konmuştu.