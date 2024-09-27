45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü"
NASA, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde dört gönüllü bilim insanının 45 gün süren en gerçekçi Mars simülasyonunu tamamladığını duyurdu. Proje kapsamında bilim insanları, süreç boyunca gelecek uzay görevlerindeki zorluklara nasıl tepki verileceğini test etti. Mürettebat, hidroponik tarım gibi çeşitli görevlerin yanı sıra iletişim gecikmeleriyle de başa çıkmayı deneyimledi. NASA, gelecek görevler için yeni gönüllüler arıyor.
NASA'nın şimdiye kadarki en gerçekçi Mars simülasyonu 45 günlük sürenin ardından tamamlandı.
Dört gönüllü bilim insanı, NASA'nın Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen İnsan Keşif Araştırma Analogu (HERA) projesinde bir buçuk ay boyunca izole kalarak Mars'taki yaşam koşullarını simüle etti.