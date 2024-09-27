45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü"

NASA, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde dört gönüllü bilim insanının 45 gün süren en gerçekçi Mars simülasyonunu tamamladığını duyurdu. Proje kapsamında bilim insanları, süreç boyunca gelecek uzay görevlerindeki zorluklara nasıl tepki verileceğini test etti. Mürettebat, hidroponik tarım gibi çeşitli görevlerin yanı sıra iletişim gecikmeleriyle de başa çıkmayı deneyimledi. NASA, gelecek görevler için yeni gönüllüler arıyor.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 1

NASA'nın şimdiye kadarki en gerçekçi Mars simülasyonu 45 günlük sürenin ardından tamamlandı.

Dört gönüllü bilim insanı, NASA'nın Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen İnsan Keşif Araştırma Analogu (HERA) projesinde bir buçuk ay  boyunca izole kalarak Mars'taki yaşam koşullarını simüle etti. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 2

AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Mürettebat, 60 metrekarelik yaşam alanında, Mars'taki zorlu koşulları taklit eden 18 farklı araştırma çalışması gerçekleştirdi.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 3

Görevleri arasında hidroponik bir bahçeden bitki toplamak, karides yetiştirmek ve sanal Mars yürüyüşleri yapmak yer aldı. NASA, bu faaliyetlerin astronotların görev odaklı zihniyetini pekiştirmek için tasarlandığını açıkladı.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 4

İLETİŞİM GEÇİKMELERİ SİMÜLE EDİLDİ

Simülasyon süresince, gerçek bir Mars görevinde karşılaşılabilecek iletişim gecikmeleri de deneyimlendi.

NASA, Dünya'dan gelen iletişimin Mars'taki astronotlara ulaşmasının 20 dakika sürdüğünü gözlemleyerek, ekiplerin bu duruma nasıl adapte olduklarını değerlendirdi.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 5

MÜRETTEBATIN GÜNLÜK YAŞAMI

Ekip, görevleri dışında kitap okuyarak, kart oynayarak, Lego yaparak ve müzik dinleyerek zaman geçirdi.

NASA bilim insanları, mürettebatın izolasyonun ve sınırlamaların performansları üzerindeki etkilerini sürekli olarak izledi.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 6

GELCEK MARS GÖREVLERİ İÇİN ÖNEMLİ VERİLER

Pazartesi günü simülasyonun sonunda mürettebat, HERA'dan çıkarak görevlerini tamamladı.

Ekip lideri Brandon Kent, “Dünya'ya dönüşümüzün ardından, HERA’yı gelecekteki ekipler için güvenli bir yuva olarak devrediyoruz” dedi.

45 günlük Mars simülasyonu sona erdi: Bilim insanları "Dünya'ya döndü" - 7

GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLERE ÇAĞRI

NASA, bir sonraki HERA görevi için 30 ila 55 yaşları arasında sigara içmeyen gönüllüler arıyor. Mars simülasyonunda yer almak isteyenler için fırsatlar devam ediyor.

Bu önemli simülasyonlar, gelecekteki Mars görevleri için kritik öneme sahip veriler sunarak, insanlı uzay keşfine yönelik hazırlıkları hızlandırıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER