46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir

Kraliçe II. Elizabeth’in anısını yaşatacak ulusal anıt, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle donatılabilir. Organizatörler, Londra’nın St. James's Park’ında yer alacak ve maliyeti 46 milyon sterlini bulacak projenin modern unsurlarla geleceğe uygun bir şekilde tasarlanmasını hedefliyor. Anıt için tasarlanan projenin kraliçenin 100. doğum gününde açıklanması bekleniyor.

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 1

Kraliçe II. Elizabeth’in anısını yaşatmak için yapılacak olan ulusal anıt,  yapay zeka, artırılmış gerçeklik ya da diğer yeni teknolojiler içerebilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 2

DİJİTAL UNSURLAR ÖNE ÇIKARILACAK

Sanatçılar, mimarlar ve mühendisler tasarım için yarışırken, komite üyeleri anıtın geleneksel tasarımların ötesine geçebileceğini vurguladı. 

Kraliçe’nin eski özel sekreteri Lord Janvrin'in liderlik ettiği komite, özellikle gençlerden gelen önerilere dikkat çekerek dijital teknolojilere yönelik artan ilgiyi değerlendirmeyi amaçlıyor.

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 3

Diana Ödülü Başkan Yardımcısı Alex Holmes, komitenin dijital devrimin potansiyelini incelediğini belirterek, “Hiçbir şey ihtimal dışı değil. Yapay zeka veya artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerden gerçekten etkileniyoruz” dedi.

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 4

46 MİLYON STERLİNLİK BÜTÇE

Hükümetin projeye ayırdığı 23-46 milyon sterlinlik bütçe, kamuoyunda tartışma yaratırken, komite bütçenin verimli kullanılmasının öncelikli olduğunu ifade ediyor.

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 5

Komite üyesi tarihçi Anna Keay, yüksek maliyete rağmen kaliteli bir anıt oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Kimse ucuza mal edilmiş hayal kırıklığı yaratan bir projeyi takdir etmez” dedi.

46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir - 6

KRALİÇENİN 100. DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLANACAK

Komite, 2026’da Kraliçe’nin 100. doğum günü olan 21 Nisan’da nihai tasarımı duyurmayı planlıyor. Bu anıtın, geçmişe saygı duruşu niteliğinde olurken aynı zamanda geleceğe dönük bir miras bırakması hedefleniyor.

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