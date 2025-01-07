46 milyon sterline kraliçe anıtı: Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik içerebilir
Kraliçe II. Elizabeth’in anısını yaşatacak ulusal anıt, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle donatılabilir. Organizatörler, Londra’nın St. James's Park’ında yer alacak ve maliyeti 46 milyon sterlini bulacak projenin modern unsurlarla geleceğe uygun bir şekilde tasarlanmasını hedefliyor. Anıt için tasarlanan projenin kraliçenin 100. doğum gününde açıklanması bekleniyor.
Kraliçe II. Elizabeth’in anısını yaşatmak için yapılacak olan ulusal anıt, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ya da diğer yeni teknolojiler içerebilir.