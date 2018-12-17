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48 megapiksel kameralı Huawei Nova 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Çin merkezkli teknoloji devi Huawei 28 magapiksellik kamerası ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Nova 4'ü tanıttı. Peki Huawei Nova 4'ün özellikleri neler? Huawei Nova 4'ün fiyatı ne? İŞte Huawei Nova 4 hakkında bilmeniz gereken her şey...

  • 1

    Ekran: 6.4 inç, 2310 x 1080 IPS LCD ekran 19,25:9 en-boy 

  • 2

    İşlemci ve Grafik Birimi: Kirin 970 – ARM Mali-G72 

  • 3

    RAM: 8 GB 

    Depolama: 128 GB 

  • 4

    Arka üçlü kamera: 48 MP f/ 1.8 ana kamera + 16 MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör+ 2 MP derinlik sensörü 

    Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan 25 Megapiksel ön kamera 

  • 5

    Batarya: 18W Hızlı şarj destekli 3750 mAh 

  • 6

    Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C 

  • 7

    İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie (EMUI 9.0.1 tabanlı) 

  • 8

    Boyutlar : 157.00 x 75.10 x 7.77 

  • 9

    Ağırlık: 172 gram
  • 10

    Nova 4‘ün 48 Megapiksel kameralı versiyonu 490 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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